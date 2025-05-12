Mayıs enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TÜİK enflasyon oranı 2025

NİSAN ENFLASYON RAKAMLAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre nisan ayında enflasyon artışı yüzde 37,86 oldu. Aylık enflasyon da yüzde 3 olarak belirlendi.



TÜFE değişimi 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşmişti.