Mayıs enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TÜİK enflasyon oranı 2025
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay, bir önceki ayın enflasyon rakamları açıklanıyor. Her ayın başında duyurulan enflasyon oranı son olarak nisan ayı için yayımlanmıştı. Buna göre Nisan'da enflasyon 37,86 olmuştu. Peki, Mayıs enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
TüİK enflasyon rakamları piyasaların ve vatandaşın gündeminde. Nisan rakamları dikkate alındığında, bir önceki aya göre TÜFE yüzde 3 artmıştı. Bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 13,36 artış yaşadığı görülüyor. Mayıs enflasyon rakamları için tarih arayışı başladı.