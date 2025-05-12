Mayıs enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TÜİK enflasyon oranı 2025

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay, bir önceki ayın enflasyon rakamları açıklanıyor. Her ayın başında duyurulan enflasyon oranı son olarak nisan ayı için yayımlanmıştı. Buna göre Nisan'da enflasyon 37,86 olmuştu. Peki, Mayıs enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Mayıs enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TÜİK enflasyon oranı 2025 - 1

TüİK enflasyon rakamları piyasaların ve vatandaşın gündeminde. Nisan rakamları dikkate alındığında, bir önceki aya göre TÜFE yüzde 3 artmıştı. Bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 13,36 artış yaşadığı görülüyor. Mayıs enflasyon rakamları için tarih arayışı başladı.

EKONOMİ HABERLERİ

Mayıs enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TÜİK enflasyon oranı 2025 - 2

MAYIS ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TÜİK tarafından Mayıs ayına ait enflasyon verileri 3 Haziran günü saat 10:00'da açıklanacak.

Mayıs enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TÜİK enflasyon oranı 2025 - 3

NİSAN ENFLASYON RAKAMLAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre nisan ayında enflasyon artışı yüzde 37,86 oldu. Aylık enflasyon da yüzde 3 olarak belirlendi.

TÜFE değişimi 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşmişti.

Mayıs enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TÜİK enflasyon oranı 2025 - 4

MART ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kaydedilmişti.

TÜİK verilerine göre, martta 12 aylık ortalamalara göre tüketici fiyatları yüzde 51,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 35,23 artmıştı.

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