Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, yattı mı? 2025 mart ayı mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Gözler bakanlıkta...
Mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yatacağı, çiftçilikle uğraşan tarım işçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her ay çiftçilerin maliyetini azaltmaları için mazot ve gübre desteği ödemesi yapılıyor. Çiftçiler ise mart ayı ödemelerinin ne zaman hesaplarına geçeceğini merak ediyor. Peki, 2025 mazot gübre desteği ne zaman yatacak, yattı mı? Mart ayı mazot gübre desteği ne zaman ödenecek?
2025 mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinde son durum, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak ödemeleri bekleyen çiftçilerin gündeminde yer alıyor. Mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'ini karşılayan bakanlık, her ay çiftçilere destek sağlamaya devam ediyor. Peki, 2025 mart ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?