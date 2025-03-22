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Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, yattı mı? 2025 mart ayı mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Gözler bakanlıkta...

Mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yatacağı, çiftçilikle uğraşan tarım işçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her ay çiftçilerin maliyetini azaltmaları için mazot ve gübre desteği ödemesi yapılıyor. Çiftçiler ise mart ayı ödemelerinin ne zaman hesaplarına geçeceğini merak ediyor. Peki, 2025 mazot gübre desteği ne zaman yatacak, yattı mı? Mart ayı mazot gübre desteği ne zaman ödenecek?

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, yattı mı? 2025 mart ayı mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Gözler bakanlıkta... - 1

2025 mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinde son durum, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak ödemeleri bekleyen çiftçilerin gündeminde yer alıyor. Mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'ini karşılayan bakanlık, her ay çiftçilere destek sağlamaya devam ediyor. Peki, 2025 mart ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, yattı mı? 2025 mart ayı mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Gözler bakanlıkta... - 2

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 Şubat günü üreticilerin hesaplarına geçmişti.

Buna göre; Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 21 Mart tarihi itibarıyla yatırılması bekleniyor.

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, yattı mı? 2025 mart ayı mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Gözler bakanlıkta... - 3

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçiler, mazot ve gübre desteği ödemeleri durumunu e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabiliyor.

Üreticilerin "Çiftçi Kayıt Sistemi" ekranına giriş yapmaları yeterli olacak.

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, yattı mı? 2025 mart ayı mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Gözler bakanlıkta... - 4

TEMEL DESTEK NE KADAR?

2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekarda 244 lira oldu. 

Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.

İkinci kategoride yer alan arpa, buğday üreten çiftçiler dekara 317,2 lira, üçüncü kategoride yer alan ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye, çay üreten çiftçiler dekara 366 lira, dördüncü kategoride yer alan pamuk ve çeltik üreten çiftçiler dekara 549 lira temel destek alacak.

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