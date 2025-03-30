Mazot gübre desteği ödemeleri sorgulama 2025: Mart ayı mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Gözler bakanlıkta

Mazot gübre desteği ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihle ilgili çiftçilerin meraklı bekleyişi sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçiye destek olması amacıyla yatırılan mazot ve gübre desteği ödemelerinin mart ayında hesaplara geçeceği tarih araştırılıyor. Peki, Mart ayı mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

Mazot gübre desteği ödemeleri sorgulama 2025: Mart ayı mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Gözler bakanlıkta - 1

Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama ekranı, çiftçiler tarafından kontrol edilmeye devam ediyor. Bakanlık tarafından yatırılacak temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak. Peki, mart ayı mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

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Mazot gübre desteği ödemeleri sorgulama 2025: Mart ayı mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Gözler bakanlıkta - 2

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATAR?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 Şubat günü üreticilerin hesaplarına geçmişti.

Bu yılda ödemelerin mart ayının son haftalarında yatırılması bekleniyordu fakat ödemeler henüz yapılmadı.

Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin Ramazan Bayramı sonrasında yatırılması bekleniyor.

Mazot gübre desteği ödemeleri sorgulama 2025: Mart ayı mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Gözler bakanlıkta - 3

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçiler, mazot ve gübre desteği ödemeleri durumunu e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabiliyor.

Üreticilerin "Çiftçi Kayıt Sistemi" ekranına giriş yapmaları yeterli olacak.

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