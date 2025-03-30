Mazot gübre desteği ödemeleri sorgulama 2025: Mart ayı mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Gözler bakanlıkta
Mazot gübre desteği ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihle ilgili çiftçilerin meraklı bekleyişi sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçiye destek olması amacıyla yatırılan mazot ve gübre desteği ödemelerinin mart ayında hesaplara geçeceği tarih araştırılıyor. Peki, Mart ayı mazot gübre desteği ne zaman yatacak?
Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama ekranı, çiftçiler tarafından kontrol edilmeye devam ediyor. Bakanlık tarafından yatırılacak temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak. Peki, mart ayı mazot gübre desteği ne zaman yatacak?