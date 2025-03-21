Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2025 mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinde son durum

2025 mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinde son durum, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak ödemeleri bekleyen çiftçilerin gündeminde yer alıyor. Mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'ini karşılayan bakanlık, her ay çiftçilere destek sağlamaya devam ediyor. Peki, 2025 mart ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?