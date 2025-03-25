Mazot ve gübre desteği ödemeleri Mart 2025: Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, ödendi mi? Çiftçinin gözü bakanlıkta

Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yatırılacağı, bakanlık tarafından ödeme yapılmasını bekleyen çiftçiler tarafından sorgulanıyor. e-Devlet üzerinden sorgulanacak olan mazot ve gübre desteği ödemeleri için gözler bakanlık tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman ödenecek, yattı mı?