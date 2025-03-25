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Mazot ve gübre desteği ödemeleri Mart 2025: Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, ödendi mi? Çiftçinin gözü bakanlıkta

Mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih, mart ayı itibarıyla çiftçilerin gündeminde yer almaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan mazot ve gübre desteği ödemelerinin bu ay hesaplara geçeceği tarih merak ediliyor. Çiftçilerin mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i bakanlık tarafından karşılanacak. Peki, 2025 mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman ödenecek, yattı mı?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri Mart 2025: Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, ödendi mi? Çiftçinin gözü bakanlıkta - 1

Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yatırılacağı, bakanlık tarafından ödeme yapılmasını bekleyen çiftçiler tarafından sorgulanıyor. e-Devlet üzerinden sorgulanacak olan mazot ve gübre desteği ödemeleri için gözler bakanlık tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman ödenecek, yattı mı?

EKONOMİ HABERLERİ

Mazot ve gübre desteği ödemeleri Mart 2025: Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, ödendi mi? Çiftçinin gözü bakanlıkta - 2

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 Şubat günü üreticilerin hesaplarına geçmişti.

Buna göre; Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 21 Mart tarihi itibarıyla yatırılması bekleniyor.

Mazot ve gübre desteği ödemeleri Mart 2025: Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, ödendi mi? Çiftçinin gözü bakanlıkta - 3

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçiler, mazot ve gübre desteği ödemeleri durumunu e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabiliyor.

Üreticilerin "Çiftçi Kayıt Sistemi" ekranına giriş yapmaları yeterli olacak.

Mazot ve gübre desteği ödemeleri Mart 2025: Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, ödendi mi? Çiftçinin gözü bakanlıkta - 4

TEMEL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekarda 244 lira oldu.

Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.

İkinci kategoride yer alan arpa, buğday üreten çiftçiler dekara 317,2 lira, üçüncü kategoride yer alan ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye, çay üreten çiftçiler dekara 366 lira, dördüncü kategoride yer alan pamuk ve çeltik üreten çiftçiler dekara 549 lira temel destek alacak.

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