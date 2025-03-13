Mazot ve gübre desteği ödemeleri Mart 2025: Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? Çiftçinin gözü bakanlıkta
Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan ödemeleri bekleyen çiftçiler tarafından merak ediliyor. Bakanlık tarafından mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak. Peki, 2025 mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Çiftçilerin mazot ve gübre maliyetlerine yardımcı olması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan mazot ve gübre desteği ödemelerinin mart ayından hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor. Çiftçilikle uğraşan üreticiler, ödemelerin yatırılmasıyla birlikte Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. Peki, mart ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek?