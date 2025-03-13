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Mazot ve gübre desteği ödemeleri Mart 2025: Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? Çiftçinin gözü bakanlıkta

Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan ödemeleri bekleyen çiftçiler tarafından merak ediliyor. Bakanlık tarafından mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak. Peki, 2025 mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri Mart 2025: Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? Çiftçinin gözü bakanlıkta - 1

Çiftçilerin mazot ve gübre maliyetlerine yardımcı olması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan mazot ve gübre desteği ödemelerinin mart ayından hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor. Çiftçilikle uğraşan üreticiler, ödemelerin yatırılmasıyla birlikte Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. Peki, mart ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek?

EKONOMİ HABERLERİ

Mazot ve gübre desteği ödemeleri Mart 2025: Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? Çiftçinin gözü bakanlıkta - 2

MART AYI MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 Şubat günü üreticilerin hesaplarına geçmişti.

Buna göre; Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 21 Mart tarihi itibarıyla yatırılması bekleniyor.

Mazot ve gübre desteği ödemeleri Mart 2025: Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? Çiftçinin gözü bakanlıkta - 3

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçiler, mazot ve gübre desteği ödemeleri durumunu e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabiliyor.

Üreticilerin "Çiftçi Kayıt Sistemi" ekranına giriş yapmaları yeterli olacak.

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