Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman ödenecek, yattı mı? (2025 mart mazot ve gübre desteği ödeme programı)
Mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih, mart ayı itibarıyla çiftçilerin gündeminde yer almaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan mazot ve gübre desteği ödemelerinin bu ay hesaplara geçeceği tarih merak ediliyor. Çiftçilerin mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i bakanlık tarafından karşılanacak. Peki, 2025 mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman ödenecek, yattı mı?
Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yatırılacağı, bakanlık tarafından ödeme yapılmasını bekleyen çiftçiler tarafından sorgulanıyor. e-Devlet üzerinden sorgulanacak olan mazot ve gübre desteği ödemeleri için gözler bakanlık tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman ödenecek, yattı mı?