Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama 2025: Mart ayı mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı tarih verdi

Mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı vatandaşların gündeminde yer alıyordu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklaması sonrasında, 2025 mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih belli oldu. Peki, mart ayı mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarasına göre ödemelerin yatırılacağı tarih.

Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama 2025: Mart ayı mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı tarih verdi - 1

2025 mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama ekranı, binlerce çiftçinin gündeminde yer almaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yapılan açıklama sonrasında, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerin hesaplarına ödemeler bugün yapılmaya başlayacak. Peki, mart ayı mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte TC kimik numarası ve vergi kimlik numarasına göre ödemelerin yatırılacağı tarih.

EKONOMİ HABERLERİ

Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama 2025: Mart ayı mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı tarih verdi - 2

BAKAN YUMAKLI TARİH VERDİ

Bakan Yumaklı açıklamasında, "Çiftçimize destek, üretime güç oluyoruz. 8 milyar 354 milyon 236 bin 725 lira destekleme ödemesini yarın (4 Nisan 2025) çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama 2025: Mart ayı mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı tarih verdi - 3

TOPLAM 8 MİLYARDAN FAZLA ÖDEME YAPILACAK

Mazot-Gübre Desteği ödemeleri kapsamında toplam 5 milyar 739 milyon 423 bin 375 lira çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Yaş Çay Prim Desteği kapsamında ise 2 milyar 614 milyon 813 bin 350 lira ödeme yapılacak.

Toplamda 8 Milyar 354 Milyon 236 Bin 725 lira ödeme yapılacak.

Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama 2025: Mart ayı mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı tarih verdi - 4

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih belli oldu.

Dondan etkilenen Adana, Hatay, Mersin illeri için ödenecek mazot ve gübre desteğinin tamamı olan 805 milyon TL, TC Kimlik ve Vergi Kimlik numarasına göre bölünmeden 4 Nisan 2025 Cuma günü saat 18.00'den sonra ödenecek.

Diğer iller için ödenecek mazot ve gübre desteği TC kimlik numarası ve Vergi kimlik numarasının son hanesi 6 olanlara 4 Nisan 2025 Cuma günü Saat 18.00'den sonra toplam 4 milyar 934 milyon TL olarak ödenecek.

Mazot ve gübre desteği ödemeleri Nisan ayının her Cuma günü TCKN ve VKN numarasının son hanesine göre ödenmeye devam edilecek.

Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama 2025: Mart ayı mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı tarih verdi - 5

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçiler, mazot ve gübre desteği ödemeleri durumunu e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabiliyor.

Üreticilerin "Çiftçi Kayıt Sistemi" ekranına giriş yapmaları yeterli olacak.

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