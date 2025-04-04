Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama 2025: Mart ayı mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı tarih verdi

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih belli oldu.



Dondan etkilenen Adana, Hatay, Mersin illeri için ödenecek mazot ve gübre desteğinin tamamı olan 805 milyon TL, TC Kimlik ve Vergi Kimlik numarasına göre bölünmeden 4 Nisan 2025 Cuma günü saat 18.00'den sonra ödenecek.



Diğer iller için ödenecek mazot ve gübre desteği TC kimlik numarası ve Vergi kimlik numarasının son hanesi 6 olanlara 4 Nisan 2025 Cuma günü Saat 18.00'den sonra toplam 4 milyar 934 milyon TL olarak ödenecek.



Mazot ve gübre desteği ödemeleri Nisan ayının her Cuma günü TCKN ve VKN numarasının son hanesine göre ödenmeye devam edilecek.