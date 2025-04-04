Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama 2025: Mart ayı mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı tarih verdi
Mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı vatandaşların gündeminde yer alıyordu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklaması sonrasında, 2025 mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih belli oldu. Peki, mart ayı mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarasına göre ödemelerin yatırılacağı tarih.
2025 mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama ekranı, binlerce çiftçinin gündeminde yer almaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yapılan açıklama sonrasında, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerin hesaplarına ödemeler bugün yapılmaya başlayacak. Peki, mart ayı mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte TC kimik numarası ve vergi kimlik numarasına göre ödemelerin yatırılacağı tarih.