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Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama 2025: Mart ayı Mazot ve gübre desteği yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin desteklenmesi amacıyla mazot ve gübre desteği yardımı yapıyor. Bakanlık tarafından tarımsal destek ödemeleri 7 Mart itibarıyla yatırılmaya başlanırken mazot ve gübre desteği Mart ayı ödeme tarihleri gündeme geldi. İllere göre ödemeler, farklı günlerde hesaplara yatırılıyor. Ödemeler için resmi açıklama gelmezken öngörülen tarih dikkat çekti. Peki Mazot ve gübre desteği yattı mı? İşte, ödemelere ilişkin son gelişmeler…

Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama 2025: Mart ayı Mazot ve gübre desteği yattı mı? - 1

Çiftçi destek ödemeleri kapsamında yatırılan hububat desteği, hayvan gen kaynakları desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği ödemeleri hesaplara yatırıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplam 3 milyar 299 milyon 386 bin 344 liranın hesaplara aktarıldığını açıkladı. Mazot ve gübre desteği sorgulama işlemleri, internet üzerinden “ Çiftçi Kayıt Sistemi” ekranına giriş yapılarak gerçekleştiriliyor. Destek ödemeleri, Ziraat Bankası tarafından tanımlanan kartlara yatırılıyor. Çiftçiler, bu kartı sadece mazot ve gübre alırken kullanabiliyor. Peki Mart ayı mazot ve gübre desteği 2025 ne zaman yatacak? 

EKONOMİ HABERLERİ

Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama 2025: Mart ayı Mazot ve gübre desteği yattı mı? - 2

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ MART AYI NE ZAMAN YATACAK?

Çiftçi destek ödemeleri kapsamında yatırılan ödemeler, illere göre farklı tarihlerde hesaplara aktarılıyor.Tarım ve Orman Bakanlığı, Mart ayının ilk haftasında hububat desteği, hayvan gen kaynakları ve kırsal kalkınma yatırımı ödemelerini tamamladı.

Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama 2025: Mart ayı Mazot ve gübre desteği yattı mı? - 3

Çiftçi destek ödemeleri ise 10 Mart itibariyle henüz hesaplara geçmedi. Geçtiğimiz ay ödemeler 21’inde hesaplara aktarılmıştı. Mazot ve gübre desteği ödemelerinin bu ay da benzer şekilde 21 Mart tarihinde yatırılması bekleniyor. Bakanlıktan ödemelere ilişkin resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama 2025: Mart ayı Mazot ve gübre desteği yattı mı? - 4

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri elden verilmiyor. Hak sahipleri, Ziraat Bankası tarafından çiftçilere verilen kartlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Çiftçiler ise bu ödemeleri sadece mazot ve gübre alımlarında kullanabiliyor. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olanlar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sorgulama yapabilirler. Alternatif olarak Ziraat Bankası müşteri hizmetleri aracılığıyla ödemeleri kontrol edebilirler.

Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama 2025: Mart ayı Mazot ve gübre desteği yattı mı? - 5

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Mazot, gübre desteği ve toprak analiz desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin ilk olarak çiftçi kayıt sistemine kayıt olmaları gerekmektedir.

Ardından ise başvuru dilekçesini belirlenen süreler içerisinde Kayıt Sistemine kayıtlı olduğu İl/İlçe Müdürlüklerimize vermek zorundadırlar.

50 dekar ve üzeri parseli olanların ise gübre desteği alabilmesi için yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırması zorunludur. Eğer çiftçilerin birden farklı ilçede arazileri mevcut ise ikamet ettiği ilin il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

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