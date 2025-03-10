Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama 2025: Mart ayı Mazot ve gübre desteği yattı mı?
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin desteklenmesi amacıyla mazot ve gübre desteği yardımı yapıyor. Bakanlık tarafından tarımsal destek ödemeleri 7 Mart itibarıyla yatırılmaya başlanırken mazot ve gübre desteği Mart ayı ödeme tarihleri gündeme geldi. İllere göre ödemeler, farklı günlerde hesaplara yatırılıyor. Ödemeler için resmi açıklama gelmezken öngörülen tarih dikkat çekti. Peki Mazot ve gübre desteği yattı mı? İşte, ödemelere ilişkin son gelişmeler…
Çiftçi destek ödemeleri kapsamında yatırılan hububat desteği, hayvan gen kaynakları desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği ödemeleri hesaplara yatırıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplam 3 milyar 299 milyon 386 bin 344 liranın hesaplara aktarıldığını açıkladı. Mazot ve gübre desteği sorgulama işlemleri, internet üzerinden “ Çiftçi Kayıt Sistemi” ekranına giriş yapılarak gerçekleştiriliyor. Destek ödemeleri, Ziraat Bankası tarafından tanımlanan kartlara yatırılıyor. Çiftçiler, bu kartı sadece mazot ve gübre alırken kullanabiliyor. Peki Mart ayı mazot ve gübre desteği 2025 ne zaman yatacak?