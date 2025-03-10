Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama 2025: Mart ayı Mazot ve gübre desteği yattı mı?

Çiftçi destek ödemeleri kapsamında yatırılan hububat desteği, hayvan gen kaynakları desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği ödemeleri hesaplara yatırıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplam 3 milyar 299 milyon 386 bin 344 liranın hesaplara aktarıldığını açıkladı. Mazot ve gübre desteği sorgulama işlemleri, internet üzerinden “ Çiftçi Kayıt Sistemi” ekranına giriş yapılarak gerçekleştiriliyor. Destek ödemeleri, Ziraat Bankası tarafından tanımlanan kartlara yatırılıyor. Çiftçiler, bu kartı sadece mazot ve gübre alırken kullanabiliyor. Peki Mart ayı mazot ve gübre desteği 2025 ne zaman yatacak?