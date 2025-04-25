Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama ekranı 2025: Nisan ayı çiftçi destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı duyurdu

Mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, on binlerce çiftçi tarafından sorgulanıyordu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nisan ayı çiftçi destek ödemelerinin yapılacağı tarihle ilgili müjdeyi duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 milyar 669 milyon 644 bin 111 lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama ekranı 2025: Nisan ayı çiftçi destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı duyurdu - 1

Nisan ayı çiftçi destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih binlerce kişi tarafından merakla bekleniyordu. Çiftçi destek ödemelerine dahil olan mazot ve gübre desteği ödemeleri için tarih belli oldu. Kimlik numarasının son hanesi "0" olan vatandaşların ödemeleri alacağı tarih açıklandı. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama ekranı 2025: Nisan ayı çiftçi destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı duyurdu - 2

BAKAN YUMAKLI AÇIKLADI

Yumaklı, sosyal medya hesabından destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Sürdürülebilir üretim için çiftçileri desteklediklerini ve "bereketin yüzyılı"na kararlı adımlarla yürüdüklerini aktaran Yumaklı, "6 milyar 669 milyon 644 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre söz konusu destek tutarları mazot-gübre için 4 milyar 937 milyon 212 bin 540 lira, hububat için 1 milyar 712 milyon 749 bin 509 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 13 milyon 604 bin 105 lira, sertifikalı tohum kullanımı için de 6 milyon 77 bin 957 lira olarak belirlendi.

Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama ekranı 2025: Nisan ayı çiftçi destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı duyurdu - 3

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Mazot ve gübre desteği, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi "0" olan çiftçilere bugün saat 18.00'den sonra ödenecek.

Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama ekranı 2025: Nisan ayı çiftçi destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı duyurdu - 4

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi destek ödemeleri sorgulama işlemi yapmak isteyen hak sahipleri e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte kısa sürede sorgulama yapabilir. Sorgulama işlemi için e-Devlet'teki Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ekranına giriş yapılması yeterlidir.

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