Mazot ve gübre desteği ödemeleri sorgulama ekranı 2025: Nisan ayı çiftçi destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı duyurdu
Mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, on binlerce çiftçi tarafından sorgulanıyordu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nisan ayı çiftçi destek ödemelerinin yapılacağı tarihle ilgili müjdeyi duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 milyar 669 milyon 644 bin 111 lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
Nisan ayı çiftçi destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih binlerce kişi tarafından merakla bekleniyordu. Çiftçi destek ödemelerine dahil olan mazot ve gübre desteği ödemeleri için tarih belli oldu. Kimlik numarasının son hanesi "0" olan vatandaşların ödemeleri alacağı tarih açıklandı. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?