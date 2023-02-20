Meclis bugün açıldı mı, ne zaman açılacak? EYT'son durumu merak eden vatandaşlar TBMM açılış tarihini araştırıyor

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve 10 ilde yıkıcı sonuçlar doğuran 7.7, 7.6 şiddetindeki depremler ardından TBMM görüşmelerine ara verilmişti. Özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasını bekleyenler, meclisin açılış tarihini merak ediyor. Peki, Meclis bugün açıldı mı, ne zaman açılacak?

Meclis bugün açıldı mı, ne zaman açılacak? EYT'son durumu merak eden vatandaşlar TBMM açılış tarihini araştırıyor - 1

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketleri nedeniyle ara verilen Meclis'in açılış tarihini 21 Şubat olarak duyurmuştu.

Meclis bugün açıldı mı, ne zaman açılacak? EYT'son durumu merak eden vatandaşlar TBMM açılış tarihini araştırıyor - 2

Elitaş depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Meclis bugün açıldı mı, ne zaman açılacak? EYT'son durumu merak eden vatandaşlar TBMM açılış tarihini araştırıyor - 3

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."

Meclis bugün açıldı mı, ne zaman açılacak? EYT'son durumu merak eden vatandaşlar TBMM açılış tarihini araştırıyor - 4

GÖZLER EYT TEKLİFİNDE

EYT teklifinin, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden uzatılan 28 Şubat saat 15.00’te açılacak Genel Kurul’un “ilk gündem maddelerinden biri” olması bekleniyor.

Meclis bugün açıldı mı, ne zaman açılacak? EYT'son durumu merak eden vatandaşlar TBMM açılış tarihini araştırıyor - 5

Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

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