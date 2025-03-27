Meclis’ten geçti: Emekli bayram ikramiyesi farkları yattı mı? 1.000 TL Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’ndan geçti. Kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte gözler fark ödemelerine çevrildi. Emekli bayram ikramiyeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 3 bin lira olarak yatırılmıştı. İlgili kanun teklifi yasalaşmadığı için fark ödemeleri geçikirken gözler SGK’ya çevrildi. Emekli bayram ikramiyesinde son ödemeler 27-28 Mart tarihlerinde devam edecek. Peki Emekli bayram ikramiyesi farkı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Emekli bayram ikramiyesi fark sorgulama yöntemi…
Emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Emekli ikramiyelerinde fark dışındaki ödemeler dört (4) gün içerisinde tamamlanacak. İkramiye ödemeleri, tahsis numarasına göre farklılık gösteriyor. İkramiyelerin yatıp yatmadığını kontrol etmek için emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin iki alternatif yöntemi bulunuyor. Dul ve yetim maaşı alanlar, hisse oranına göre ödemelerden faydalanacak. Yaşlılık maaşı alanlar ise tam ikramiye alacak. Bu yıl emekli ikramiyeleri %33 artarak 4 bin liraya ulaşmıştı. İlk etapta ikramiyeler 3.000 TL olarak yatmaya başladı. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, ikramiye sorgulama yöntemi….