Memleketten 1400 kilometre uzakta yarım asırlık dayanışma

Başkan Uygun, bu geleneği yaşattıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Komşularımız ile arkadaşlarımız ile tekrar bir arada olmak çok önemli. Eski günlerde olduğu gibi bir arada yardımlaşma duygusunu bu seviyeye çıkarmak çok güzel oldu. Biz buraya geleli 50 yıl oldu. Örf ve adetlerimize devam ediyoruz. Benim rahmetli babamın bir lafı vardı 'Bir işin başında kendin olmazsan başarılı olamazsın' derdi. Biz de başta üyelerimiz olmak üzere tüm arkadaşlarımız ile yarım asırdır bu imece geleneği memleketimiz olan Gökçeada'da sürdürmeye devam ediyoruz. Çok güzel oluyor."



