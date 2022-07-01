Memur, emekli maaş zam oranları ve kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu (Enflasyon farkı ne kadar?)

5 AYDA YÜZDE 4.98 OLDU



Son toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre; enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta yüzde 1.03, nisanda yüzde 1.69 ve mayısta da yüzde 0.95 arttı. 5 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 4.98 oldu.