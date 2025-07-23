Memur maaş farkı ödeme takvimi Temmuz 2025: Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? SGK 14 günlük maaş farkı için tarih verdi
Memur maaş farkı ödemelerinde güncel son durum, memur ve memur emeklileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 2025 Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alacak olan memurların zam oranı %15.57 olarak açıklanmıştı. Maaşlarını her ayın 15'nde alan memurlar ve emekli memurlar ise 1-14 Temmuz tarihlerinde meydana gelen 14 günlük zam farkının hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklama sonrasında 14 günlük maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. Peki, emekli memur maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatırılacak?
2025 yılının temmuz ayında yapılan toplu sözleşme ve enflasyon farkı zammıyla birlikte memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 15.57 oranında artış yansıyacak. Ancak zamlı maaşlar ay ortasında yürürlüğe girdiği için, 1-14 Temmuz tarihleri arasındaki 14 günlük maaş farkı henüz ödenmedi. Bu farkların ne zaman yatırılacağı ise hem çalışan memurlar hem de emekli memurlar için merak konusu oldu. SGK tarafından yapılan açıklama sonrasında ise 14 günlük maaş farklarının hesaplara geçeceği tarih belli oldu. Peki, emekli memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı ne zaman yatar?