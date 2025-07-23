Memur maaş farkı ödeme takvimi Temmuz 2025: Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? SGK 14 günlük maaş farkı için tarih verdi

Memur maaş farkı ödemelerinde güncel son durum, memur ve memur emeklileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 2025 Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alacak olan memurların zam oranı %15.57 olarak açıklanmıştı. Maaşlarını her ayın 15'nde alan memurlar ve emekli memurlar ise 1-14 Temmuz tarihlerinde meydana gelen 14 günlük zam farkının hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklama sonrasında 14 günlük maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. Peki, emekli memur maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatırılacak?

Memur maaş farkı ödeme takvimi Temmuz 2025: Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? SGK 14 günlük maaş farkı için tarih verdi - 1

2025 yılının temmuz ayında yapılan toplu sözleşme ve enflasyon farkı zammıyla birlikte memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 15.57 oranında artış yansıyacak. Ancak zamlı maaşlar ay ortasında yürürlüğe girdiği için, 1-14 Temmuz tarihleri arasındaki 14 günlük maaş farkı henüz ödenmedi. Bu farkların ne zaman yatırılacağı ise hem çalışan memurlar hem de emekli memurlar için merak konusu oldu. SGK tarafından yapılan açıklama sonrasında ise 14 günlük maaş farklarının hesaplara geçeceği tarih belli oldu. Peki, emekli memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı ne zaman yatar?

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Memur maaş farkı ödeme takvimi Temmuz 2025: Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? SGK 14 günlük maaş farkı için tarih verdi - 2

EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurların temmuz ayında aldığı zam oranı %15.57 oldu. Enflasyon kaynaklı oluşan fark ödemeleri için gözler SGK’ya çevrilmişti.

Memur ve memur emeklisinin maaşları 15’inden itibaren işleniyor. Öğretmen, polis, doktor, hemşire ve diğer meslek gruplarında memur derecesindekilerin 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında 14 günlük maaş farkı ödemesi yapılacak.

SGK'dan yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar lira zam farkını 25 Temmuz 2025 Cuma günü ödüyoruz. Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka ve PTT şubelerinden alabilirsiniz. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Memur maaş farkı ödeme takvimi Temmuz 2025: Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? SGK 14 günlük maaş farkı için tarih verdi - 3

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Memur maaş farkı ödemeleri bankalar, PTT şubelerinden veya ATM’lerden alınabilecek. Sorgulama işlemleri ise memur maaşı alınan bankanın internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı yöntemiyle sorgulanabilir. Kamu kurumu çalışanları, maaş alınan bankanın müşteri hizmetleri aracılığıyla ödemenin hesaba geçip geçmediğini kontrol edebilirler.

Memur maaş farkı ödeme takvimi Temmuz 2025: Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? SGK 14 günlük maaş farkı için tarih verdi - 4

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına %15.17 zam yapılırken en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya yükseldi. En düşük memur maaşı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 617 lira oldu.

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