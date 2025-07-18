Memur maaş farkı ödeme takvimi 2025: 14 günlük emekli -memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak?

Her yıl ocak ve temmuz aylarında yapılan maaş zamları, memur ve memur emeklilerinin gelirlerini doğrudan etkiliyor. Ancak maaşlar ay başında ödendiği için zam oranları, çoğu zaman ayın ilk günlerinden itibaren geçerli olamıyor. Bu nedenle temmuz ayının başında eski maaştan ödeme alan memur ve emekli memurlar için, zamlı tutarın farkı daha sonra ayrıca hesaplara yatırılıyor. Bu fark, 1-14 Temmuz tarihleri arasındaki 14 günlük maaş farkı olarak adlandırılıyor. Peki, emekli memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı ne zaman yatar?