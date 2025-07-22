Memur maaş farkı ödemeleri 2025: Emekli memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı için gözler SGK'da
Memur maaş farkı Temmuz 2025 ödemeleri için gözler SGK'dan yapılacak olan açıklamaya çevrildi. 2025 Temmuz ayı memur ve emekli zammının ardından milyonlarca memur ve emeklisi, 14 günlük maaş farkı ödemelerinin yapılacağı tarihi araştırıyor. Milyonlarca emekli memur, SGK'dan gelecek resmi açıklamayı bekliyor. "Maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, fark ödemelerine dair takvim SGK tarafından duyurulacak. Peki, emekli memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı ne zaman yatar?
2025 yılının temmuz ayında yapılan toplu sözleşme ve enflasyon farkı zammıyla birlikte memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 15.57 oranında artış yansıyacak. Ancak zamlı maaşlar ay ortasında yürürlüğe girdiği için, 1-14 Temmuz tarihleri arasındaki 14 günlük maaş farkı henüz ödenmedi. Bu farkların ne zaman yatırılacağı ise hem çalışan memurlar hem de emekli memurlar için merak konusu oldu. Peki, emekli memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı ne zaman yatar?