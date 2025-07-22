Memur maaş farkı ödemeleri 2025: Emekli memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı için gözler SGK'da

Memur maaş farkı Temmuz 2025 ödemeleri için gözler SGK'dan yapılacak olan açıklamaya çevrildi. 2025 Temmuz ayı memur ve emekli zammının ardından milyonlarca memur ve emeklisi, 14 günlük maaş farkı ödemelerinin yapılacağı tarihi araştırıyor. Milyonlarca emekli memur, SGK'dan gelecek resmi açıklamayı bekliyor. "Maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, fark ödemelerine dair takvim SGK tarafından duyurulacak. Peki, emekli memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı ne zaman yatar?

Memur maaş farkı ödemeleri 2025: Emekli memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı için gözler SGK'da - 1

2025 yılının temmuz ayında yapılan toplu sözleşme ve enflasyon farkı zammıyla birlikte memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 15.57 oranında artış yansıyacak. Ancak zamlı maaşlar ay ortasında yürürlüğe girdiği için, 1-14 Temmuz tarihleri arasındaki 14 günlük maaş farkı henüz ödenmedi. Bu farkların ne zaman yatırılacağı ise hem çalışan memurlar hem de emekli memurlar için merak konusu oldu. Peki, emekli memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı ne zaman yatar?

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Memur maaş farkı ödemeleri 2025: Emekli memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı için gözler SGK'da - 2

TEMMUZ MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?

Memurların temmuz ayında aldığı zam oranı %15.57 oldu. Enflasyon kaynaklı oluşan fark ödemeleri için gözler SGK’ya çevrildi.

Memur ve memur emeklisinin maaşları 15’inden itibaren işleniyor. Öğretmen, polis, doktor, hemşire ve diğer meslek gruplarında memur derecesindekilerin 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında 14 günlük maaş farkı ödemesi yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden yapılacak duyurularla birlikte, ödeme takvimi netleşecek. Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalara bakıldığında, maaş farkı ödemeleri genellikle ay sonuna doğru veya takip eden ayın ilk haftasında hesaplara yatırılıyor. Bu nedenle 14 günlük maaş farklarının Temmuz sonu ile Ağustos başı arasında ödenmesi bekleniyor.

Memur maaş farkı ödemeleri 2025: Emekli memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı için gözler SGK'da - 3

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Memur maaş farkı ödemeleri bankalar, PTT şubelerinden veya ATM’lerden alınabilecek. Sorgulama işlemleri ise memur maaşı alınan bankanın internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı yöntemiyle sorgulanabilir. Kamu kurumu çalışanları, maaş alınan bankanın müşteri hizmetleri aracılığıyla ödemenin hesaba geçip geçmediğini kontrol edebilirler.

Memur maaş farkı ödemeleri 2025: Emekli memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı için gözler SGK'da - 4

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına %15.17 zam yapılırken en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya yükseldi. En düşük memur maaşı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 617 lira oldu.

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