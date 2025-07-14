Memur maaş farkı ödemesi sorgulama: 2025 Temmuz 14 günlük memur maaş farkı ne zaman yatacak?

Milyonlarca memur maaş farkı ödemelerinden yararlanacak. Maaş ödemeleri için geri sayım başlarken SGK’dan takvim açıklanması bekleniyor. Memur maaşlarıyla birlikte birçok ödemede de artışa gidilecek. Evde bakım maaşı, engelli maaşı, bedelli askerlik gibi ücretlerin yeni tutarları memur maaşı katsayı oranına göre belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaş hesaplamaları her ayın 15’inden itibaren işlenmeye başlıyor. Kamu kurumlarında çalışanlara ve emekli memurlara Temmuz ayının ilk 14 gününe ilişkin fark ödemesi yapılacak. Peki Memur maaş farkı ödeme tarihleri 2025 açıklandı mı? İşte, memur maaşı fark ödemelerinde son durum…