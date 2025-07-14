Memur maaş farkı ödemesi sorgulama: 2025 Temmuz 14 günlük memur maaş farkı ne zaman yatacak?
Memur maaş farkı ödeme takvimi için gözler Sosyal Güvenlik Kurumu’na çevrildi. Öğretmen, doktor, polis, mühendis,avukat, hemşire gibi kamu kurumu çalışanlarının maaşlarına temmuz ayında %15.57 zam geldi. Normal şartlarda memur maaşları 15’inden itibaren hesaplara yatırılırken resmi tatil sebebiyle gözler maaş farkı ödemelerine çevrildi. Memur maaşı, her ayın 15’inden itibaren hesaplandığından enflasyona göre memurlara fark ödemesi yapılacak. Memurlar ise zamlı maaş ödemelerinin yanı sıra fark ödemelerine odaklandı. Peki Memur maaş farkı ödemeleri 2025 ne zaman yatar? İşte, ödemelere ilişkin son durum…
Milyonlarca memur maaş farkı ödemelerinden yararlanacak. Maaş ödemeleri için geri sayım başlarken SGK’dan takvim açıklanması bekleniyor. Memur maaşlarıyla birlikte birçok ödemede de artışa gidilecek. Evde bakım maaşı, engelli maaşı, bedelli askerlik gibi ücretlerin yeni tutarları memur maaşı katsayı oranına göre belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaş hesaplamaları her ayın 15’inden itibaren işlenmeye başlıyor. Kamu kurumlarında çalışanlara ve emekli memurlara Temmuz ayının ilk 14 gününe ilişkin fark ödemesi yapılacak. Peki Memur maaş farkı ödeme tarihleri 2025 açıklandı mı? İşte, memur maaşı fark ödemelerinde son durum…