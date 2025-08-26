Memur maaş zammı hakem kurulu görüşmeleri 2025 son durum: Memur ve memur emeklisi maaşları yüzde kaç zamlanacak?
Ağustos ayının başında başlayan memur ve memur emeklisi, 2026-2027 maaş zammı görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadı. Hükümet, 18 Ağustos’ta zam teklifini iletirken anlaşma sağlanamadı ve süreç Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne kaldı. Bugün gözler dördüncü toplantıdan çıkacak sonuca çevrildi. Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmelerinden doğrudan 6.5 milyon kişi etkilenecek ve 2 yıllık zam oranı belli olacak. Peki Memur maaşları yüzde kaç zamlanacak? İşte, memur maaş zammı hakem heyeti görüşmelerinde son dakika gelişmeleri…
Toplu sözleşme görüşmelerinin ardından hakem heyeti kararı bekleniyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 25-29 arasında gerçekleşmesi beklenirken memurlar alacağı zam oranına odaklandı. Hükümet yaptığı son teklifte 2026 yılının ilk 6 ayı için %11, ikinci 6 ayı için ise %7 teklifte bulunmuştu. Memur-Sen ve diğer sendikalar tarafından bu teklif yetersiz bulunurken görüşmelerden netice alınmadı. Kamu işveren heyeti 22 Ağustos tarihinde Hakem Kurulu’na başvuru yaptı. Memurlar ise toplu sözleşme ikramiyesi, kira yardımı, ek gösterge hakkı, eş yardımı, gelir vergisinin sabitlenmesi, doğum yardımı, ölüm yardımı gibi beklentileri olduğunu aktarmıştı. Peki Memur maaş zammı toplu sözleşme görüşmelerinde son durum ne? İşte, yaşanan gelişmelere ilişkin detaylar…