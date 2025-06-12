Memur maaş zammı hesaplaması yapıldı: Öğretmen, polis, hemşire, doktor, profesör maaşları Temmuz 2025 ne kadar olacak? (Unvanlara göre maaş tablosu)

Kamu kurumlarında çalışan milyonlarca memur, Temmuz zammına odaklandı. TÜİK geride kalan 5 aylık enflasyon verisini duyururken yeni maaşlar için Haziran ayı enflasyonu bekleniyor. Toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklisine 2025’in ikinci 6 ayında yüzde 5 artış yapılacak. Öğretmen, doktor, polis, hemşire, profesör gibi memurların alacağı maaş zammı oranı şimdiden enflasyon farkıyla birlikte yüzde 14’e ulaştı. Haziran ayı enflasyonu ile birlikte memurların alacağı zam oranları kesinlik kazanacak. Memurların alacağı zam oranlarına göre yeni hesaplama yapıldı. Peki Memur maaşları 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, memur maaş zammı son dakika gelişmeleri…

Memur maaş zammı hesaplaması yapıldı: Öğretmen, polis, hemşire, doktor, profesör maaşları Temmuz 2025 ne kadar olacak? (Unvanlara göre maaş tablosu) - 1

Memur maaşları çalışılan yıl ve dereceye göre farklılık gösteriyor. Son olarak en düşük memur maaşı 44 bin lira seviyesine yaklaşırken gözler Temmuz zammına çevrildi. 1/4 derecesindeki öğretmen mevcut olarak 52 bin 906 lira alırken 8/1 derecesindeki polis memuruna ise 58 bin 910 lira ödeme yapılıyor. Maaşlar öğrenim durumu, derece, çalışılan bölge, çocuk sayısına göre değişiyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında toplam enflasyon 15.01 olarak açıklandı. Memurların maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşme farkı yansıtılacak. Peki Temmuz 2025 Öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat, profesör maaşları ne kadar olacak? İşte, kıdeme göre hesaplanan maaşlar…

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Memur maaş zammı hesaplaması yapıldı: Öğretmen, polis, hemşire, doktor, profesör maaşları Temmuz 2025 ne kadar olacak? (Unvanlara göre maaş tablosu) - 2

MEMUR MAAŞLARI 2025 TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK?

Mayıs ayı enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte memurların 5 aylık enflasyon verisine göre alacağı maaşlar belli oldu.Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından zam oranları kesinlik kazanacak. 5 aylık veriye göre memur maaşları yüzde 14 zamlanacak.

Memur maaş zammı hesaplaması yapıldı: Öğretmen, polis, hemşire, doktor, profesör maaşları Temmuz 2025 ne kadar olacak? (Unvanlara göre maaş tablosu) - 3

Kamu kurumlarında öğretmen, doktor, polis, avukat, profesör, araştırma görevlisi, hemşire, mühendis, üniversite mezunu memur gibi mesleklerin 5 aylık zamlı maaşları hesaplandı.

Memur maaş zammı hesaplaması yapıldı: Öğretmen, polis, hemşire, doktor, profesör maaşları Temmuz 2025 ne kadar olacak? (Unvanlara göre maaş tablosu) - 4

1/4 derecesinde avukat olarak çalışan Ocak zammıyla birlikte 63 bin 609 lira maaş alıyordu. Yüzde 14 zam olması durumunda maaşı 8 bin 905 lira artacak ve 72 bin 514 liraya ulaşacak.

1/4 derecesinde üniversitede profesör olarak görev yapan Ocak zammıyla birlikte 96 bin 346 lira maaş alıyor. Yüzde 14 zam yansıtılması durumunda ise maaşı 13 bin 488 lira artacak ve 109 bin 834 liraya yükselecek.

5/1 derecesinde üniversite mezunu hemşire Ocak’ta yapılan artışla birlikte 53 bin 437 lira maaş alıyor. Temmuz’da yüzde 14 yansıtılması halinde ise maaşı 7 bin 481 lira artacak ve 60 bin 918 lira seviyesine yükselecek.

Memur maaş zammı hesaplaması yapıldı: Öğretmen, polis, hemşire, doktor, profesör maaşları Temmuz 2025 ne kadar olacak? (Unvanlara göre maaş tablosu) - 5

1/4 derecesinde görev yapan mühendis ise mevcut olarak Ocak ayındaki artışla 67 bin 633 lira maaş alıyor. Yüzde 14 zam alması durumunda mevcut maaşı 9 bin 472 lira yükselecek ve 77 bin 136 lira olacak.

1/4 derecesindeki öğretmen Ocak ayında yapılan artışla birlikte 52 bin 906 lira maaş alıyor. 5 aylık veriye göre maaşlara %14 zam yapılması durumunda 7 bin 406 lira yükselecek ve mevcut maaşı 60 bin 313 lira olacak.

9/1 derecesindeki üniversite mezunu memur ise Ocak ayında yapılan zamla beraber 45 bin 527 lira alıyordu. Yüzde 14 zam yansıtılması durumunda ise mevcut maaşı 6 bin 373 lira artacak ve 51 bin 901 lira olacak.

Memur maaş zammı hesaplaması yapıldı: Öğretmen, polis, hemşire, doktor, profesör maaşları Temmuz 2025 ne kadar olacak? (Unvanlara göre maaş tablosu) - 6

HATIRLATMA: Yukarıda yer alan maaşlar, 5 aylık enflasyon verisine göre hesaplanmıştır. Kesin zam oranları Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte belli olacak.

Maaşalr memurların derecesine, öğrenim durumuna, çalıştıkları bölgeye, çocuk sayısına ve diğer birçok sebeple farklılık gösterebilir. Memurlar, yeni maaşlarını hesaplama yaparken maaşın yüzde 14’ünü alarak hesaplama yapabilirler.



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