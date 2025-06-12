Memur maaş zammı hesaplaması yapıldı: Öğretmen, polis, hemşire, doktor, profesör maaşları Temmuz 2025 ne kadar olacak? (Unvanlara göre maaş tablosu)
Kamu kurumlarında çalışan milyonlarca memur, Temmuz zammına odaklandı. TÜİK geride kalan 5 aylık enflasyon verisini duyururken yeni maaşlar için Haziran ayı enflasyonu bekleniyor. Toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklisine 2025’in ikinci 6 ayında yüzde 5 artış yapılacak. Öğretmen, doktor, polis, hemşire, profesör gibi memurların alacağı maaş zammı oranı şimdiden enflasyon farkıyla birlikte yüzde 14’e ulaştı. Haziran ayı enflasyonu ile birlikte memurların alacağı zam oranları kesinlik kazanacak. Memurların alacağı zam oranlarına göre yeni hesaplama yapıldı. Peki Memur maaşları 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, memur maaş zammı son dakika gelişmeleri…
Memur maaşları çalışılan yıl ve dereceye göre farklılık gösteriyor. Son olarak en düşük memur maaşı 44 bin lira seviyesine yaklaşırken gözler Temmuz zammına çevrildi. 1/4 derecesindeki öğretmen mevcut olarak 52 bin 906 lira alırken 8/1 derecesindeki polis memuruna ise 58 bin 910 lira ödeme yapılıyor. Maaşlar öğrenim durumu, derece, çalışılan bölge, çocuk sayısına göre değişiyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında toplam enflasyon 15.01 olarak açıklandı. Memurların maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşme farkı yansıtılacak. Peki Temmuz 2025 Öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat, profesör maaşları ne kadar olacak? İşte, kıdeme göre hesaplanan maaşlar…