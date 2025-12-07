Memur maaş zammı Ocak 2026: En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
07.12.2025 13:18
NTV - Haber Merkezi
Kamu çalışanlarının ve memur emeklilerinin gözü Ocak 2026 memur maaşı zammına çevrildi. Her 6 ayda bir enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre zam alan memur ve emekliler aralık ayında net zam oranını öğrenebilecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verileri doğrultusunda, memur ve memur emeklisi zammında belirleyici rol oynayan 5 aylık enflasyon farkı 5,90 olmuştu. Peki, 6 aylık enflasyon farkı beklentisine göre en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte, 5 aylık veriye göre memur maaşlarına, 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesiyle toplam yüzde 17,55 kümülatif zam meydana geleceği kesinleşti. Aralık ayı enflasyonuyla memur ve emeklisinin alacağı net zam oranı belli olacak. Gözler şimdi 6 aylık enflasyon farkına çevrildi.
BAKAN ŞİMŞEK YIL SONU ENFLASYONU İÇİN SEVİYE VERDİ
Geçtiğimiz günlerde kasım ayı enflasyonu sonrasında değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, 2025 yılının enflasyonda büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde tamamlanacağını belirmişti.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Bakan Şimşek tarafından yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 31 olarak açıklanmasıyla birlikte, aralık ayında aylık enflasyonun ne yönde seyredeceği belli oldu.
Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 gelmesi durumunda aralık ayı enflasyon verisinin yüzde 1 civarında açıklanması bekleniyor.
Bu haliyle oluşan toplam enflasyonun yüzde 12,31 olması beklenirken, oluşacak enflasyon farkının ise yüzde 6,96 civarında olacağı tahmin ediliyor.
2026 EMEKLİ MAAŞI OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1 açıklanması durumunda, toplam enflasyonun yüzde 12,31 olacak.
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 12,31 oranında zam yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşlarının ne kadar olacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Hükümet tarafından geçtiğimiz senelerde en düşük emekli aylıklarına güncel zam oranları üzerinden artış yapılmıştı. En düşük emekli maaşı şuan 16 bin 881 lira seviyelerinde bulunuyor.
Bakan Şimşek'in dediği gibi enflasyonun yılı yüzde 31 seviyelerinde tamamlaması durumunda, aralık ayında aylık enflasyon 1 civarında olacak. Bu hesaplamalara göre ise 2026 ocak ayında en düşük emekli maaşları 18 bin 959 liraya yükselecek.
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinde ise durum farklı. Her 6 ayda bir enflasyona farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alan memur ve emeklileri, enflasyonun aralık ayında yüzde 1 açıklanmasıyla yüzde 18,73 zammı hak etmiş olacak. Böylece 22 bin 671 lira olan en düşük memur emekli maaşları, 27 bin 916 lira olacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
6 aylık enflasyon farkının yüzde 18,73 hesaplanması durumunda, mevcutta 50 bin 503 lira olan en düşük memur maaşı, yapılacak zamla birlikte 59 bin 962 liraya yükselecek.
Not: Bu hesaplamalar tamamen enflasyonun aralık ayında aylık bazda yüzde 1 açıklanmasına göre yapılmıştır. Enflasyonun aralık ayında farklı açıklanmasıyla tüm oranlar yeniden hesaplanacaktır.