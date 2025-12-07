Memur maaş zammı Ocak 2026: En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşlarının ne kadar olacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Hükümet tarafından geçtiğimiz senelerde en düşük emekli aylıklarına güncel zam oranları üzerinden artış yapılmıştı. En düşük emekli maaşı şuan 16 bin 881 lira seviyelerinde bulunuyor.

Bakan Şimşek'in dediği gibi enflasyonun yılı yüzde 31 seviyelerinde tamamlaması durumunda, aralık ayında aylık enflasyon 1 civarında olacak. Bu hesaplamalara göre ise 2026 ocak ayında en düşük emekli maaşları 18 bin 959 liraya yükselecek.