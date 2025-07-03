Memur maaş zammı son dakika 2025 hesaplaması: Öğretmen, doktor, polis, hemşire, mühendis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu?

Memur maaş zammı oranı Temmuz ayı için % 15.57 oldu. TÜİK’in Haziran ayı enflasyonunu duyurulmasıyla birlikte yeni maaşlar liste şeklinde hazırlandı. En düşük memur maaşı 47 bin seviyesini geride bırakırken memurlara enflasyon farkı yansıtıldı. Kamu kurumlarında öğretmen, doktor, polis, mühendis, akademisyen, hemşire ve diğer meslek gruplarında çalışanlar ise zamlı maaşları merak ediyor. Memur maaşında yaşanan artışla birlikte bedeli askerlik, evde bakım maaşı, engelli maaşı ve diğer birçok ödeme de değişti. Peki Memur maaşları 2025 ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? İşte, Memur maaş zammı tablosu…

Memur maaş zammı son dakika 2025 hesaplaması: Öğretmen, doktor, polis, hemşire, mühendis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu? - 1

Zamlı memur maaşı listesi kalem kalem hazırlandı. Memurların Temmuz - Aralık ayında alacağı zamlı maaşlar belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyonunu duyurdu. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında toplam enflasyon yüzde 15,09 olurken, Haziran ayı verisiyle birlikte memurların alacağı kesin zam oranları belli oldu. Mevcut enflasyon toplu sözleşmeden fazla olduğundan memurların maaşlarına enflasyon farkı yansıtılacak. Kamu kurumlarında farklı meslek dallarında görev yapan 220 memurun maaşları tabloda yer alıyor. Belediye görevlilerinden bölge müdrüne, çocuk gelişimcisinden kolluk kuvvetlerine yeni maaşlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Peki 2025 Temmuz Öğretmen, hemşire, doktor, polis, avukat ve mühendis maaşları ne kadar oldu? İşte, zamlı maaş listeleri…

EKONOMİ HABERLERİ

Memur maaş zammı son dakika 2025 hesaplaması: Öğretmen, doktor, polis, hemşire, mühendis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu? - 2

2025 TEMMUZ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk 6 ayının son verisini son dakika duyurdu. Haziran ayı enflasyonu yüzde 1.37 oldu. Memurların toplu sözleşmeye göre alacağı zam oranı enflasyonun altında kaldığından memurlara enflasyon farkı yansıtılacak. Temmuz - Aralık aylarında memur maaşların % 15.57 artışa gidilecek.

En düşük memur maaşı 47 bin 520 TL oldu.

Memur maaş zammı son dakika 2025 hesaplaması: Öğretmen, doktor, polis, hemşire, mühendis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu? - 3

MEMUR MAAŞLARIYLA DEĞİŞEN ÖDEMELER

Memur maaş zammıyla birlikte birçok ödemede değişiklik yapılacak. Memur maaşı katsayı oranına göre birçok sosyal ödeme yapılıyor.

65 yaş maaşı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, bedelli askerlik gibi ücretler zam oranına göre yeniden hesaplanacak.

Memur maaş zammı son dakika 2025 hesaplaması: Öğretmen, doktor, polis, hemşire, mühendis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu? - 4

6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

Ocak: %5,03

Şubat: %2,27

Mart: %2,46

Nisan: %3,00

Mayıs: %1,53

Haziran % 1.37

Memur maaş zammı son dakika 2025 hesaplaması: Öğretmen, doktor, polis, hemşire, mühendis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu? - 5

EMEKLİ ZAM ORANI 16.67 % OLDU 

Memurların yanı sıra Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zam oranları da belli oldu. Emekli maaşları yüzde 16.67 zamlanacak. Ocak ayında 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücrette ise ara zam uygulanmayacak. 2026 yılının başında asgari ücret yeniden belirlenecek.

Memur maaş zammı son dakika 2025 hesaplaması: Öğretmen, doktor, polis, hemşire, mühendis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu? - 6

UNVANLARA GÖRE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

Memur maaş zammı son dakika 2025 hesaplaması: Öğretmen, doktor, polis, hemşire, mühendis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu? - 7
Memur maaş zammı son dakika 2025 hesaplaması: Öğretmen, doktor, polis, hemşire, mühendis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu? - 8
Memur maaş zammı son dakika 2025 hesaplaması: Öğretmen, doktor, polis, hemşire, mühendis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu? - 9
Memur maaş zammı son dakika 2025 hesaplaması: Öğretmen, doktor, polis, hemşire, mühendis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu? - 10
Memur maaş zammı son dakika 2025 hesaplaması: Öğretmen, doktor, polis, hemşire, mühendis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu? - 11
Memur maaş zammı son dakika 2025 hesaplaması: Öğretmen, doktor, polis, hemşire, mühendis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu? - 12
Memur maaş zammı son dakika 2025 hesaplaması: Öğretmen, doktor, polis, hemşire, mühendis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu? - 13
Memur maaş zammı son dakika 2025 hesaplaması: Öğretmen, doktor, polis, hemşire, mühendis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu? - 14
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