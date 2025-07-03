Memur maaş zammı son dakika 2025 hesaplaması: Öğretmen, doktor, polis, hemşire, mühendis, zabıta, bekçi maaşları ne kadar oldu?

Zamlı memur maaşı listesi kalem kalem hazırlandı. Memurların Temmuz - Aralık ayında alacağı zamlı maaşlar belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyonunu duyurdu. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında toplam enflasyon yüzde 15,09 olurken, Haziran ayı verisiyle birlikte memurların alacağı kesin zam oranları belli oldu. Mevcut enflasyon toplu sözleşmeden fazla olduğundan memurların maaşlarına enflasyon farkı yansıtılacak. Kamu kurumlarında farklı meslek dallarında görev yapan 220 memurun maaşları tabloda yer alıyor. Belediye görevlilerinden bölge müdrüne, çocuk gelişimcisinden kolluk kuvvetlerine yeni maaşlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Peki 2025 Temmuz Öğretmen, hemşire, doktor, polis, avukat ve mühendis maaşları ne kadar oldu? İşte, zamlı maaş listeleri…