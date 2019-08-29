NTV

Memur maaşları yeni yılda ne kadar olacak? (Zamlı maaşlar)

ntv.com.tr

Memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3, zam yapıldı. Zam sonrası en düşük memur maaşı 3 bin 823 liraya yükselecek.

  • 1

    Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı.
  • 2

    Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.
  • 3

    Zam kararının ardından yeni yılda maaşlar şöyle olacak:

    (Not: Maaşlara tüm ek ödemeler dahildir)
  • 4

    En düşük memur maaşı - Temmuz:3.676 2020 Ocak:3.823

    Müsteşar (1/4) - Temmuz:14.093 TL 2020 Ocak: 14.657 TL

    Memur (lisans 9/1) - Temmuz: 4.014 TL 2020 Ocak: 4.175 TL
  • 5

    Öğretmen (1/4) - Temmuz: 5.022 TL 2020 Ocak: 5.223 TL

    Başkomiser (3/1) - Temmuz: 6.511 TL 2020 Ocak: 6.771 TL

    Polis (8/1) - Temmuz: 5.698 TL 2020 Ocak: 5.926 TL
  • 6

    Uzman doktor (1/4) - Temmuz:7.747 TL 2020 Ocak: 8.057 TL

    Hemşire (lisans- 5/1) - Temmuz:4.871 TL 2020 Ocak: 5.066 TL

    Avukat (1/4) - Temmuz: 6.350 TL 2020 Ocak: 6.604 TL
  • 7

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI
    Halen 2 bin 522 lira olan en düşük memur emekli aylığı da 2020 Ocak'ta 2 bin 623 lira olacak.
  • 8

  • 9

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin