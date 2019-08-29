Memur maaşları yeni yılda ne kadar olacak? (Zamlı maaşlar)
ntv.com.tr
Memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3, zam yapıldı. Zam sonrası en düşük memur maaşı 3 bin 823 liraya yükselecek.
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1Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlandı.
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2Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.
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3Zam kararının ardından yeni yılda maaşlar şöyle olacak:
(Not: Maaşlara tüm ek ödemeler dahildir)
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4En düşük memur maaşı - Temmuz:3.676 2020 Ocak:3.823
Müsteşar (1/4) - Temmuz:14.093 TL 2020 Ocak: 14.657 TL
Memur (lisans 9/1) - Temmuz: 4.014 TL 2020 Ocak: 4.175 TL
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5Öğretmen (1/4) - Temmuz: 5.022 TL 2020 Ocak: 5.223 TL
Başkomiser (3/1) - Temmuz: 6.511 TL 2020 Ocak: 6.771 TL
Polis (8/1) - Temmuz: 5.698 TL 2020 Ocak: 5.926 TL
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6Uzman doktor (1/4) - Temmuz:7.747 TL 2020 Ocak: 8.057 TL
Hemşire (lisans- 5/1) - Temmuz:4.871 TL 2020 Ocak: 5.066 TL
Avukat (1/4) - Temmuz: 6.350 TL 2020 Ocak: 6.604 TL
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞIHalen 2 bin 522 lira olan en düşük memur emekli aylığı da 2020 Ocak'ta 2 bin 623 lira olacak.
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