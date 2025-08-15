Memur toplu sözleşme zammı 2026: İkinci zam teklifi açıklandı mı, memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 4 milyon kamu çalışanı ile 1,5 milyon emekli, 2026 yılında geçerli olacak zam oranlarının netleşmesini bekliyor. Hükümet, görüşmelerin ilk aşamasında 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için ise yüzde 6 oranında zam teklifinde bulunmuş ancak bu teklif sonrası taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanamamıştı. Şimdi gözler ise memur ve memur emekli zamlarında belirleyici etken olan toplu sözleşme 2. zam teklifine çevrildi. Peki, Memur toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı için hükümet ilk teklifini açıkladı. Sendikaların sunduğu zam talepleri değerlendirilerek hükümet tarafından resmi teklif verildi. Hükümetin teklifi 2026 yılının ilk 6 ay için %10, ikinci 6 ay için %6, 2027 yılının ilk 6 ay için %4, ikinci 6 ay için %4 şeklinde olmuştu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise hükümetin teklifini reddettiklerini ve pazarlık yapılabilecek bir teklif görmediklerini söylemişti. Bugün yapılacak toplu sözleşmesi zammı 2. teklifinin ardından yeni rakamlar belli olacak. İşte ayrıntılar...