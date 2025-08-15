Memur toplu sözleşme zammı 2026: İkinci zam teklifi açıklandı mı, memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 4 milyon kamu çalışanı ile 1,5 milyon emekli, 2026 yılında geçerli olacak zam oranlarının netleşmesini bekliyor. Hükümet, görüşmelerin ilk aşamasında 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için ise yüzde 6 oranında zam teklifinde bulunmuş ancak bu teklif sonrası taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanamamıştı. Şimdi gözler ise memur ve memur emekli zamlarında belirleyici etken olan toplu sözleşme 2. zam teklifine çevrildi. Peki, Memur toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?

Memur toplu sözleşme zammı 2026: İkinci zam teklifi açıklandı mı, memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? - 1

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı için hükümet ilk teklifini açıkladı. Sendikaların sunduğu zam talepleri değerlendirilerek hükümet tarafından resmi teklif verildi. Hükümetin teklifi 2026 yılının ilk 6 ay için %10, ikinci 6 ay için %6, 2027 yılının ilk 6 ay için %4, ikinci 6 ay için %4 şeklinde olmuştu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise hükümetin teklifini reddettiklerini ve pazarlık yapılabilecek bir teklif görmediklerini söylemişti. Bugün yapılacak toplu sözleşmesi zammı 2. teklifinin ardından yeni rakamlar belli olacak. İşte ayrıntılar...

TOPLU SÖZLEŞME 2. ZAM TEKLİFİ NE ZAMAN?

Toplu sözleşme zammı 2. teklifi için geri sayım başladı. 2026 memur ve memur emeklisinin zam oranı ne kadar olacağı ve toplu sözleşme sürecindeki son gelişmeler merakla takip ediliyor.

Memur ve emeklisinin zammında belirleyici olan 8 dönem toplu sözleşme görüşmeleri bugün devam edecek. 15 Ağustos'ta hükümet ve memur kesiminin yapacağı görüşme saat 16.30'da olacak. Görüşmenin ardından yeni zam teklifinin açıklanması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİSİNİN ZAM TALEPLERİ NE KADAR?

Memur-Sen’in talepleri arasında şunlar yer alıyor:

Enflasyon farkının, artışın geçtiği aydan itibaren 2 puan artırımlı ödenmesi vetoplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2.925 TL olması

Kamu görevlilerine aylık 17.600 TL kira yardımı, eş yardımının 11.710 TL, üç ve üzeri çocuk için çocuk yardımının 8.780 TL’ye çıkarılması.

Rakamlara göre, sendika üyesi bekar en düşük kamu görevlisi maaşı 2026 Ocak ayında 74.930 TL olacak.

Başkan Ali Yalçın ayrıca, genel toplu sözleşmede 171, hizmet kollarında 785 madde olmak üzere toplam 956 teklif hazırladıklarını belirtti.

MEMUR-SEN İLK TEKLİFİ REDDETTİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin teklifini reddettiklerini ve pazarlık yapılabilecek bir teklif görmediklerini söyledi.

2025 ZAM ORANLARI

Toplu sözleşmeye göre memurlar 2025 yılı ilk 6 ayda %6, ikinci 6 ayda ise %5 zam aldı. Ocak ayında %6, Temmuz ayında ise %6 zam uygulandı.

2026 yılı için öngörülen enflasyon %12 olduğundan, 2026-2027 toplu sözleşmesinde zam oranlarının bu doğrultuda şekillenmesi bekleniyor.

UZLAŞI OLMAZSA HAKEM HEYETİ DEVREYE GİRECEK

Ağustos ayı içinde hükümet ve sendikalar arasında anlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girecek. 11 üyeden oluşan heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak. Başvurudan itibaren 5 gün içinde karar açıklanacak.

