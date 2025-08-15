Memur toplu sözleşme zammı 2026: İkinci zam teklifi açıklandı mı, memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı için hükümet ilk teklifini açıkladı. Sendikaların sunduğu zam talepleri değerlendirilerek hükümet tarafından resmi teklif verildi. Hükümetin teklifi 2026 yılının ilk 6 ay için %10, ikinci 6 ay için %6, 2027 yılının ilk 6 ay için %4, ikinci 6 ay için %4 şeklinde olmuştu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise hükümetin teklifini reddettiklerini ve pazarlık yapılabilecek bir teklif görmediklerini söylemişti. Bugün yapılacak toplu sözleşmesi zammı 2. teklifinin ardından yeni rakamlar belli olacak. İşte ayrıntılar...