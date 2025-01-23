Memur ve emekli maaş farkı ödemeleri 2025: Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler 14 günlük maaş farklarında

Memur ve emekli maaş farklarının ödeneceği tarih, 2025 yılı zamlı maaş tutarlarını öğrenen milyonlarca memur ve emekli tarafından araştırılmaya başladı. Zamlı maaş ödemelerinin belli olması ardından tüm gözler memur ve emeklinin alacağı 14 günlük zam farkına çevrilmişti. Maaş farkı ödeme tarihi belli oldu.

Memur ve emekli maaş farkı ödemeleri 2025: Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler 14 günlük maaş farklarında - 1

2025 ocak-haziran dönemi memur ve emekli maaşlarının belli olmasının ardından zamlı maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı araştırılmaya başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaş farklarının ödeneceği tarihle ilgili gözlerini TBMM Genel Kurulu'na çevirdi. En düşük emekli aylığı zammının TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle birlikte zamlı maaş farklarının ödenmesi bekleniyor. Peki, 2025 memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Memur ve emekli maaş farkı ödemeleri 2025: Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler 14 günlük maaş farklarında - 2

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Zam oranının belli olması ardından zamlı maaşların ödeme tarihleri de duyuruldu.

SSK emeklileri, 17-26 Ocak tarihleri arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 25-28 tarihleri arasında hesaplara geçecek.

Memur ve emekli maaş farkı ödemeleri 2025: Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler 14 günlük maaş farklarında - 3

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli Sandığı kapsamında aylık alanların maaş farklarının yatacağı tarihi duyurdu. Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz.

Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Memur ve emekli maaş farkı ödemeleri 2025: Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler 14 günlük maaş farklarında - 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI MAAŞ FARKI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseldi. Bu kapsamda taban maaş alan emekliler, 14.469 TL ile 12.500 TL arasındaki fark olan 1.969 TL tutarında ek ödeme alacak.

Memur ve emekli maaş farkı ödemeleri 2025: Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler 14 günlük maaş farklarında - 5

2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Böylece emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 15,75 olarak belirlendi.

Buna göre; Emekliler yüzde 15,75'lik zammı haketmiş oldu.

Memur ve emekli maaş farkı ödemeleri 2025: Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler 14 günlük maaş farklarında - 6

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşlar 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme günleri;

Memur ve emekli maaş farkı ödemeleri 2025: Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler 14 günlük maaş farklarında - 7

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Memur ve emekli maaş farkı ödemeleri 2025: Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler 14 günlük maaş farklarında - 8

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Memur ve emekli maaş farkı ödemeleri 2025: Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler 14 günlük maaş farklarında - 9

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.

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