Memur ve emekli maaş farkı ödemeleri 2025: Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler 14 günlük maaş farklarında
Memur ve emekli maaş farklarının ödeneceği tarih, 2025 yılı zamlı maaş tutarlarını öğrenen milyonlarca memur ve emekli tarafından araştırılmaya başladı. Zamlı maaş ödemelerinin belli olması ardından tüm gözler memur ve emeklinin alacağı 14 günlük zam farkına çevrilmişti. Maaş farkı ödeme tarihi belli oldu.
2025 ocak-haziran dönemi memur ve emekli maaşlarının belli olmasının ardından zamlı maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı araştırılmaya başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaş farklarının ödeneceği tarihle ilgili gözlerini TBMM Genel Kurulu'na çevirdi. En düşük emekli aylığı zammının TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle birlikte zamlı maaş farklarının ödenmesi bekleniyor. Peki, 2025 memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?