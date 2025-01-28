Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 1969 TL en düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman ödenecek? Gözler 2025 maaş farkı ödemelerinde

Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, emekli sandığı zamlı maaş farkı ödemelerinin hesaplara yatırılmasının ardından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli Sandığı kapsamında aylık alanların maaş farkı ödemelerinin yapıldığını duyurdu. On binlerce memur 14 günlük maaş farkı ödemelerinin yatırılacağı tarihi merak ederken, emekliler ise en düşük emekli maaşı farkından kaynaklanan 1969 TL'lik maaş farkının ödenmesini bekliyor. Peki, 2025 memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 1969 TL en düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman ödenecek?

Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 1969 TL en düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman ödenecek? Gözler 2025 maaş farkı ödemelerinde - 1

2025 memur ve emekli zamlı maaş farklarının ödeneceği tarihle ilgili araştırmalar sürüyor. Ocak-haziran dönemi zamlarının belli olmasıyla birlikte memurlar 14 günlük maaş farkı ödemelerini beklerken, emekliler ise 1969 TL'lik maaş farkının yatırılacağı tarihe odaklandı. Peki, 2025 memur ve emekli maaşı zam farkları ne zaman yatırılacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 1969 TL en düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman ödenecek? Gözler 2025 maaş farkı ödemelerinde - 2

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI MAAŞ FARKI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseldi. Bu kapsamda taban maaş alan emekliler, 14.469 TL ile 12.500 TL arasındaki fark olan 1.969 TL tutarında ek ödeme alacak.

Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 1969 TL en düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman ödenecek? Gözler 2025 maaş farkı ödemelerinde - 3

ZAMLI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli Sandığı kapsamında aylık alanların maaş farklarının yatacağı tarihi duyurdu. Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini 24 Ocak'ta (bugün) hesaplarına yatırıyoruz.

Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emekli sandığı maaş farklarının ardından memur ve en düşük emekli maaş farklarının yatırılması bekleniyor.

Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 1969 TL en düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman ödenecek? Gözler 2025 maaş farkı ödemelerinde - 4

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan zam farkı oluşuyor. Ocak ayına ait kalan 15 günlük maaş farkı ise Şubat ayına doğru hesaplara yatırılması bekleniyor.

Zam farkı ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacağı öngörülüyor.

Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 1969 TL en düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman ödenecek? Gözler 2025 maaş farkı ödemelerinde - 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14bin 469 TL'ye yükseltilmişti. Bu kararın TBMM'de yapılacak olan düzenleme ile kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Ancak en düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme henüz TBMM'den geçmedi.

Emekli maaşını en düşük tutar üzerinden alan emeklilere eski tutar olan 12 bin 500 TL ödenmeye devam ediyor. Düzenleme sonrasında aradaki 1969 TL'lik fark ödemesinin önümüzdeki ay içinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 1969 TL en düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman ödenecek? Gözler 2025 maaş farkı ödemelerinde - 6

2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Böylece emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 15,75 olarak belirlendi.

Buna göre; Emekliler yüzde 15,75'lik zammı haketmiş oldu.

Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 1969 TL en düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman ödenecek? Gözler 2025 maaş farkı ödemelerinde - 7

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşlar 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme günleri;

Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 1969 TL en düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman ödenecek? Gözler 2025 maaş farkı ödemelerinde - 8

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 1969 TL en düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman ödenecek? Gözler 2025 maaş farkı ödemelerinde - 9

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

DAHA FAZLA GÖSTER