Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 1969 TL en düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman ödenecek? Gözler 2025 maaş farkı ödemelerinde
Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, emekli sandığı zamlı maaş farkı ödemelerinin hesaplara yatırılmasının ardından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli Sandığı kapsamında aylık alanların maaş farkı ödemelerinin yapıldığını duyurdu. On binlerce memur 14 günlük maaş farkı ödemelerinin yatırılacağı tarihi merak ederken, emekliler ise en düşük emekli maaşı farkından kaynaklanan 1969 TL'lik maaş farkının ödenmesini bekliyor. Peki, 2025 memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 1969 TL en düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman ödenecek?
2025 memur ve emekli zamlı maaş farklarının ödeneceği tarihle ilgili araştırmalar sürüyor. Ocak-haziran dönemi zamlarının belli olmasıyla birlikte memurlar 14 günlük maaş farkı ödemelerini beklerken, emekliler ise 1969 TL'lik maaş farkının yatırılacağı tarihe odaklandı. Peki, 2025 memur ve emekli maaşı zam farkları ne zaman yatırılacak?