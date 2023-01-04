Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 memur ve emekli maaşı ödeme tarihleri

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı.



SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıkladı.



Böylece memur ve memur emeklileri 8,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 9,60 puan ek zam alacak.