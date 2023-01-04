Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 memur ve emekli maaşı ödeme tarihleri

Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı, 6 aylık enflasyon oranı ve refah payının belli olmasıyla birlikte merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapıldı. Yapılan zammın ardından 6 aylık enflasyon farkı ve refah payının hesaplara ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Peki, memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 memur ve emekli maaşı ödeme tarihleri - 1

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2023 maaş zammı belli oldu. Memur ve emeklilere yapılan yüzde 25'lik zam oranının ardından, zamlı maaşların ve maaş farklarının hesaplara ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Peki, memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 memur ve emekli maaşı ödeme tarihleri - 2

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve emekli maaşı zam oranlarının belli olmasıyla birlikte, zam farklarının hesaplara ne yatacağı sorgulanıyor.

Buna göre; Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.

Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 memur ve emekli maaşı ödeme tarihleri - 3

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıkladı.

Böylece memur ve memur emeklileri 8,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 9,60 puan ek zam alacak.

Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 memur ve emekli maaşı ödeme tarihleri - 4

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

En düşük memur emekli aylığı
Şimdiki maaş: 6.077 TL
Zamlı maaş: 7.597 TL

Müsteşar (1/1)
Şimdiki maaş: 21.900 TL
Zamlı maaş: 27.625 TL

Genel müdür (1/1)
Şimdiki maaş: 19.359 TL
Zamlı maaş: 24.449 TL

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Şimdiki maaş: 7.476 TL
Zamlı maaş: 9.595TL

Memur (Lisans - 4/1)
Şimdiki maaş: 6.009 TL
Zamlı maaş: 7.762 TL

Öğretmen (1/4)
Şimdiki maaş: 7.476 TL
Zamlı maaş: 11.627 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Şimdiki maaş: 12.687 TL
Zamlı maaş: 16.109 TL

Mühendis (1/4)
Şimdiki maaş: 9.114 TL
Zamlı maaş: 11.642 TL

Teknisyen (Lise -1/4)
Şimdiki maaş: 6.343 TL
Zamlı maaş: 8.180 TL

Pratisyen hekim (1/4)
Şimdiki maaş: 13.452 TL
Zamlı maaş: 17.065 TL

Profesör (1/4)
Şimdiki maaş: 15.601 TL
Zamlı maaş: 19.752 TL

İmam-hatip
Şimdiki maaş: 7.476 TL
Zamlı maaş: 11.627 TL

Avukat (1/4)
Şimdiki maaş: 7.476 TL
Zamlı maaş: 11.627 TL

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