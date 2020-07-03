Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu (Enflasyon farkı ne kadar?)

Enflasyon haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,88 artış gerçekleşti.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU? En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükseldi.



En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 539 liradan bin 627 TL’ye yükseldi.



En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 451 liradan bin 534 TL’ye çıktı.



