Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu (İşte zamlı emekli ve memur maaşları)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. İşte zamlı emekli ve memur maaşları...

03.07.2020 - 12:08

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu (İşte zamlı emekli ve memur maaşları) - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı.

Enflasyon haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,88 artış gerçekleşti.

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu (İşte zamlı emekli ve memur maaşları) - 2

Memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak. 

Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak. 

Memur ve emeklilerin zamlı maaşları da belli oldu.

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu (İşte zamlı emekli ve memur maaşları) - 3

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükseldi.

En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 539 liradan bin 627 TL’ye yükseldi.

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 451 liradan bin 534 TL’ye çıktı.

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu (İşte zamlı emekli ve memur maaşları) - 4

Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye yükselecek.

En düşük emekli memur aylığı da yılın ikinci yarısında 2 bin 661 TL’den 2 bin 814 TL’ye çıkacak.

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