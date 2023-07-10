Memur ve emekli maaş zammı Meclis'ten geçti mi? (Gözler Resmi Gazete'de)
Memur maaşlarına yapılacan zam oranı geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması doğrultusunda TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek. Art arda gelen açıklamalar ardından özler memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin yasalacağı tarihe çevrildi. Peki, memur ve emekli maaş zammı Meclis'ten geçti mi?
Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendi.