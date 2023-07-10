Memur ve emekli maaş zammı Meclis'ten geçti mi? (Gözler Resmi Gazete'de)

Memur maaşlarına yapılacan zam oranı geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması doğrultusunda TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek. Art arda gelen açıklamalar ardından özler memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin yasalacağı tarihe çevrildi. Peki, memur ve emekli maaş zammı Meclis'ten geçti mi?

Memur ve emekli maaş zammı Meclis'ten geçti mi? (Gözler Resmi Gazete'de) - 1

Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendi.

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Memur ve emekli maaş zammı Meclis'ten geçti mi? (Gözler Resmi Gazete'de) - 2

Buna göre, temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörülmüştü. Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

Memur ve emekli maaş zammı Meclis'ten geçti mi? (Gözler Resmi Gazete'de) - 3

Söz konusu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 11,55 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 17,55 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 19,77 artış sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin maaşlarında net 8 bin 77 lira artış yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine TBMM'de başlanacak. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek.

Memur ve emekli maaş zammı Meclis'ten geçti mi? (Gözler Resmi Gazete'de) - 4

MEMUR MAAŞLARININ YÜKSELTİLMESİNE İLİŞKİN YASA TEKLİFİ BU HAFTA GÖRÜŞÜLECEK

Haftalık çalışmasına 11 Temmuz Salı günü başlayacak Genel Kurul, memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Memur ve emekli maaş zammı Meclis'ten geçti mi? (Gözler Resmi Gazete'de) - 5

Teklife göre, tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak.

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