Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklilerin gözü enflasyonda
Yeni yıl öncesinde gözlerin çevrildiği konulardan biri de memur ve emekli maaş zammı oldu. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Bu nedenle enflasyon rakamları milyonlarca memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Peki, memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca memur ve emekliler enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ayına ilişkin enflasyon rakamının açıklanması sonrasında gözler aralık enflasyonuna çevrildi.