Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklilerin gözü enflasyonda

Yeni yıl öncesinde gözlerin çevrildiği konulardan biri de memur ve emekli maaş zammı oldu. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Bu nedenle enflasyon rakamları milyonlarca memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Peki, memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?

Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklilerin gözü enflasyonda - 1

Milyonlarca memur ve emekliler enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ayına ilişkin enflasyon rakamının açıklanması sonrasında gözler aralık enflasyonuna çevrildi.

EKONOMİ HABERLERİ

Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklilerin gözü enflasyonda - 2

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELİRLEYECEK

6 aylık enflasyon farkına göre, memur ve emekli maaşı zamları belli olacak. Toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla maaşları belirlenecek olan memur ve emekliler, aralık ayı enflasyon verilerini bekliyor. Aralık ayı enflasyon rakamları 4 Ocak'ta belli olacak.

Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklilerin gözü enflasyonda - 3

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı da belli oldu.

Enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

Bu verilere göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti.

Bu sonuçla beraber, emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 33.65 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklilerin gözü enflasyonda - 4

REFAH PAYI BEKLENTİSİ

Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü. Enflasyon oranı kasım sonu itibarıyla yüzde 61,98 oldu.

Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklilerin gözü enflasyonda - 5

"MEMUR MAAŞLARININ YÜZDE 50 CİVARINDA ARTACAĞI TAHMİN EDİLMEKTEDİR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada memur maaşına da değinmişti. Memurların ve memur emeklilerinin aylıkları hakkında yöneltilen sorulara yanıt veren Bakan Işıkhan, “Kamu görevlileri hakem kurulu kararı uyarınca memurlar için 2024 yılı için yüzde 15 artı yüzde 10, 2025 yılı için yüzde 6 artı yüzde 5 maaş artışı yapılması ve enflasyon farkı verilmesi kararlaştırılmıştır. Son 5 aylık TÜİK verilerine göre TÜFE, yüzde 33,66 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon farkı ile birlikte 2024 Ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında 392 olan en düşük memur maaşı 2023 yılında 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır” değerlendirmesini yaptı.

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