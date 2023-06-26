Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? Gözler yeni maaşların belli olacağı tarihte
Asgari ücret maaşına yapılan zam ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Asgari ücret yılın ikinci yarısı için yüzde 34 artışla 11 bin 402 liraya yükseltildi.Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Böylece memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek. Peki, memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte yılın ikinci zam oranı da ortaya çıkmış olacak.