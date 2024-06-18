Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024: Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Gözler 6 aylık enflasyon farkında)
Memur ve emekli maaşı temmuz zammı için milyonlarca kişinin bekleyişi sürüyor. Çalışan memur ve SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklileri, temmuz ayında alacakları toplu sözleşme zammına ek olarak alacakları enflasyon farkını şimdiden hesaplamaya başladı. Her yıl 2 kez enflasyon farkına bağlı olarak maaş zammı alan memur ve emekliler, temmuz ayında TÜİK tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı alacak. Emekliler, 5 aylık enflasyon farkına göre şimdiden yüzde 22,72'lik zammı haketmiş oldu. Peki, 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?
Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zamları için Türkiye'nin ekonomi gündemini yakından takip eden milyonlarca kişi, gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına çevirdi. Açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranı belli olacak. Peki, temmuz ayı memur ve emekli maaşları ne kadar olacak, emeklilerin kök maaşlarına zam yapılacak mı?