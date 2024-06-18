Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024: Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Gözler 6 aylık enflasyon farkında)

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı için milyonlarca kişinin bekleyişi sürüyor. Çalışan memur ve SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklileri, temmuz ayında alacakları toplu sözleşme zammına ek olarak alacakları enflasyon farkını şimdiden hesaplamaya başladı. Her yıl 2 kez enflasyon farkına bağlı olarak maaş zammı alan memur ve emekliler, temmuz ayında TÜİK tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı alacak. Emekliler, 5 aylık enflasyon farkına göre şimdiden yüzde 22,72'lik zammı haketmiş oldu. Peki, 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024: Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Gözler 6 aylık enflasyon farkında) - 1

Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zamları için Türkiye'nin ekonomi gündemini yakından takip eden milyonlarca kişi, gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına çevirdi. Açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranı belli olacak. Peki, temmuz ayı memur ve emekli maaşları ne kadar olacak, emeklilerin kök maaşlarına zam yapılacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024: Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Gözler 6 aylık enflasyon farkında) - 2

2024 EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu.

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı.

Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak.

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024: Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Gözler 6 aylık enflasyon farkında) - 3

MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 17,38 zam hakkı elde etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024: Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Gözler 6 aylık enflasyon farkında) - 4

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN OLASI SENARYOLAR

Emekli maaş zammı büyük oranda netleşse de artışın kime nasıl yapılacağı yönünde kafalar karışık durumda.

Zam oranının kök maaşa mı yoksa en düşük emekli maaşına mı uygulanacağı merak ediliyor.

6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı normal koşullarda kök maaşa uygulanıyor.

Kök maaşlar enflasyon ile artmasına rağmen en düşük maaşın altında kalıyorsa, emekli en düşük emekli maaşını alıyor.

Emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösteren kök maaş, emekli maaşının ham hali anlamına geliyor.

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024: Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Gözler 6 aylık enflasyon farkında) - 5

KÖK MAAŞLARA ZAM YAPILIRSA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Ocak ayında kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşı 10 bin lirada denkleştirilmişti.

Bu uygulamanın devam etmesi ve en düşük maaşın 6 aylık enflasyon oranında artırılması halinde emekliler 12 bin 500 lira olacak.

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024: Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Gözler 6 aylık enflasyon farkında) - 6

EMEKLİYE REFAH PAYI GELİR Mİ?

Geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" demişti.

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024: Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Gözler 6 aylık enflasyon farkında) - 7

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18 ve mayıs ayı için 3,37 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 22,72 olarak belirlendi.

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