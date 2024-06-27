Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024: Memur ve emekli (SSK-Bağkur) maaş zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli maaşı temmuz zammında son durum, 6 aylık enflasyon farkı öncesinde milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı yansıtılacak. Çalışan memur ve milyonlarca emekli ise temmuz zammının ne kadar olacağını hesaplamaya başladı. Peki, 2024 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
2024 temmuz ayı memur ve emekli zammı için hesaplamalar, haziran ayı enflasyon verileri öncesinde yapılmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon beklenti anketi sonrasında, 6 aylık enflasyon tahmini belli oldu. Milyonlarca memur ve emekli ise temmuz zammının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Peki, Memur ve emekli (SSK-Bağkur) maaş zammı temmuzda ne kadar olacak?