Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024: Memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olur?

6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı temmuz zamlarının ne kadar olacağı, yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. En düşük memur maaşının ne kadar olacağı, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nin tamamlanmasıyla birlikte tahmini olarak hesaplandı. Öte yandan polis, başkomiser, öğretmen, hemşire, şube müdürü ve mühendis gibi birçok kaleminde alacağı zam oranları belli oldu. Peki, 2024 memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olur?