Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024: Memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olur?

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması, milyonlarca çalışan memur ve emekli tarafından merakla araştırılıyor. Yılda 2 kez toplu sözleşme zammına ek 6 aylık enflasyon farkı alan memur ve emekliler, 2024 temmuz ayında alacakları zam oranlarına şimdiden hesaplamaya başladı. Merkez Bankası'nın haziran ayı Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon farkı tahmini belli oldu ve hangi memurun ne kadar zam olacağı tahmini olarak hesaplandı. Peki, 2024 memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olur?

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024: Memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olur? - 1

6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı temmuz zamlarının ne kadar olacağı, yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. En düşük memur maaşının ne kadar olacağı, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nin tamamlanmasıyla birlikte tahmini olarak hesaplandı. Öte yandan polis, başkomiser, öğretmen, hemşire, şube müdürü ve mühendis gibi birçok kaleminde alacağı zam oranları belli oldu. Peki, 2024 memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olur?

EKONOMİ HABERLERİ

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024: Memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olur? - 2

2024 EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu.

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 olarak hesaplandı.

Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,81 olacak.

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024: Memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olur? - 3

MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 17,38 zam hakkı elde etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024: Memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olur? - 4

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak.

Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek. Oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak.

Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak.

Bu rakam baz alındığında en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 548 liraya yükselecek.

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024: Memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olur? - 5

HANGİ MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Derece: 9/1
Unvan: Memur (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 34.235 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 41.202 TL

Derece: 1/4
Unvan: Şube müdürü (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 49.467 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 59.533 TL

Derece: 1/4
Unvan: Uzman öğretmen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.085 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 53.056 TL

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024: Memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olur? - 6

Derece: 1/4
Unvan: Öğretmen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 39.781 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 47876 TL

Derece: 3/1
Unvan: Başkomiser
2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.920 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 58.875 TL

Derece: 8/1
Unvan: Polis memuru
2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.292 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 53.305 TL

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024: Memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olur? - 7

Derece: 1/4
Unvan: Uzman doktor
2024 Ocak-Haziran maaşı: 82.026 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 98.718 TL

Derece: 5/1
Unvan: Hemşire (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 40.179 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 48.355 TL

Derece: 1/4
Unvan: Mühendis
2024 Ocak-Haziran maaşı: 50.869 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 61.221 TL

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024: Memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olur? - 8

Derece: 11/1
Unvan: Teknisyen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 35.490 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 42.712 TL

Derece: 1/4
Unvan: Profesör
2024 Ocak-Haziran maaşı: 72.422 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 87.160 TL

Derece: 7/1
Unvan: Araştırma görevlisi
2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.003 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.772 TL

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024: Memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olur? - 9

Derece: 1/4
Unvan: Vaiz
2024 Ocak-Haziran maaşı: 41.582 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 50.044 TL

Derece: 1/4
Unvan: Avukat
2024 Ocak-Haziran maaşı: 47823 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.555 TL

NOT: Maaş hesaplamalarına bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner esrmaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardım ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 (0-6 yaş grubu ve diğer) çocuk esas alınmıştır.

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