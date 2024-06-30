Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2024: Memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olur?
Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması, milyonlarca çalışan memur ve emekli tarafından merakla araştırılıyor. Yılda 2 kez toplu sözleşme zammına ek 6 aylık enflasyon farkı alan memur ve emekliler, 2024 temmuz ayında alacakları zam oranlarına şimdiden hesaplamaya başladı. Merkez Bankası'nın haziran ayı Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon farkı tahmini belli oldu ve hangi memurun ne kadar zam olacağı tahmini olarak hesaplandı. Peki, 2024 memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olur?
6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı temmuz zamlarının ne kadar olacağı, yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. En düşük memur maaşının ne kadar olacağı, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nin tamamlanmasıyla birlikte tahmini olarak hesaplandı. Öte yandan polis, başkomiser, öğretmen, hemşire, şube müdürü ve mühendis gibi birçok kaleminde alacağı zam oranları belli oldu. Peki, 2024 memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olur?