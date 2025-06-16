Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2025: Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplamaları, milyonlarca çalışan memur ve emeklinin gündeminde yer alıyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran dönemlerini kapsayacak olan enflasyon farkıyla birlikte maaşlarına zam yapılacak olan memur ve emeklilerin gözü, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Haziran ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, 2025 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2025: Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında - 1

2025 temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam olacağıyla ilgili ihtimaller hesaplanmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verisi yüzde 1,53 artış göstermişti. Haziran ayında açıklanacak veri öncesinde ise ekonomistlerin beklentileri belli olmaya başladı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşları için net hesaplama yapılabilecek. Peki, enflasyon beklentisine göre memur ve emekli maaşları temmuzda ne kadar olacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2025: Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında - 2

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3 olarak açıklanmıştı. Mayıs ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; Aylık enflasyon ocak ayı için yüzde 5,03, şubat ayı için 2,27, mart ayı için 2,46, nisan ayı için 3,00 ve mayıs ayı için de yüzde 1,53 olarak açıklandı.

Böylelikle 5 aylık enflasyon rakamlarının toplamı yüzde 14,29 oldu.

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2025: Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında - 3

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs enflasyonuna göre toplam enflasyon yüzde 14,29 oldu.

Enflasyon rakamlarındaki gerileme dikkat çekerken gözler Haziran ayı verisine çevrildi. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da duyurulacak ve emekli-memur maaş zammı oranları belli olacak.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri şimdiden yüzde 15,10 zam farkını hak etti. Memurların alacağı fark ise enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Enflasyon farkı 8,58 olurken yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte bu oran yüzde 14,01 oldu.

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2025: Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında - 4

Ekonomistler Haziran ayı enflasyonunda düşüş beklerken ihtimallere göre zam oranları hesaplandı. Haziran ayında enflasyonun %1,5 olması durumunda emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 16,81 olurken memur-memur emeklisi ise farkla birlikte 15,71 zam alacak.

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2025: Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında - 5

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2 olması durumunda ise SSK, Bağ-Kur emeklileri 17,4 zam alırken memur-memur emeklileri ise 10,74 zam alacak.

Haziran enflasyonunun yüzde 2 olması durumunda 44 bin lira olarak ödenen en düşük memur maaşı 4 bin 725 lira artacak ve 49 bin seviyesine yaklaşacak.

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2025: Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında - 6

Benzer senaryoda 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı ise 2 bin 517 lira artacak ve 16 bin 986 lira olacak.

ÖNEMLİ: Yukarıda yapılan hesaplamalar Haziran ayı enflasyon tahminlerine göre yapılmıştır. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da duyurulacak ve kesin zam oranları bu tarihte netlik kazanacak.

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