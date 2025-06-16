Memur ve emekli maaşı temmuz zammı 2025: Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında
Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplamaları, milyonlarca çalışan memur ve emeklinin gündeminde yer alıyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran dönemlerini kapsayacak olan enflasyon farkıyla birlikte maaşlarına zam yapılacak olan memur ve emeklilerin gözü, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Haziran ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, 2025 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?
2025 temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam olacağıyla ilgili ihtimaller hesaplanmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verisi yüzde 1,53 artış göstermişti. Haziran ayında açıklanacak veri öncesinde ise ekonomistlerin beklentileri belli olmaya başladı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşları için net hesaplama yapılabilecek. Peki, enflasyon beklentisine göre memur ve emekli maaşları temmuzda ne kadar olacak?