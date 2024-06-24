Memur ve emekli maaşı temmuz zammı beklentisi 2024: Memur ve emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi?
Memur ve emekli maaşı temmuz zammı beklentisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verisi öncesinde, memur ve emeklilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yılda 2 kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, şimdiden yüzde 22,72'lik zammı hak etmiş durumda. Haziran enflasyonunun belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli olacak. Peki, 2024 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi?
Memur ve emekli temmuz zammı için hesaplamalar, haziran ayı enflasyon verileri öncesinde milyonlarca memur ve emekli tarafından yapılmaya başladı. 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam alan emekliler, yılın ikinci 6 aylık döneminde ise alacağı zam oranını merak ediyor. Peki, 2024 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi?