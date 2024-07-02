Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması 2024: Memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? (Kalem kalem olası zam oranları)
Memur ve emekli maaşı temmuz zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verileri sonrasında belli olacak. SGK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon toplamı kadar zam alacak. Üniversite mezunu memur, polis, başkomiser, öğretmen, mühendis, hemşire, uzman doktor ve birçok kalemin tahmini temmuz maaşı zam oranı, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde açıklanan 6 aylık enflasyon tahmini sonrasında hesaplanmaya başladı. Peki, memur ve emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? İşte kalem kalem olası zamlar.
Memur ve emekli maaşı temmuz zammı, haziran ayı enflasyon verileri öncesinde gündemde yer alıyor. Her yıl toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memur ve emekliler, 6 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranlarını hesaplamaya başladı. Polis, başkomiser, öğretmen, mühendis, hemşire, uzman doktor, vaiz ve avukatların alacakları zam oranı, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonrasında netleşmeye başladı. İşte kalem kalem olası zam oranları.