Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması 2024: Memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? (Kalem kalem olası zam oranları)

KÖK MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Kök aylığı 10 bin liranın altında olan emekliler içinse farklı bir durum söz konusu olacak.



Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emeklilerin maaşı bu rakama tamamlanıyor.



Enflasyon farkı zammı ise kök maaşa uygulanıyor.



Bu durumda zamlı maaşı 10 bin liranın altında kalan emekliler yine 10 bin lira almaya devam edecek.