Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması 2024: Memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? (Kalem kalem olası zam oranları)

Memur ve emekli maaşı temmuz zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verileri sonrasında belli olacak. SGK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon toplamı kadar zam alacak. Üniversite mezunu memur, polis, başkomiser, öğretmen, mühendis, hemşire, uzman doktor ve birçok kalemin tahmini temmuz maaşı zam oranı, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde açıklanan 6 aylık enflasyon tahmini sonrasında hesaplanmaya başladı. Peki, memur ve emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? İşte kalem kalem olası zamlar.

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması 2024: Memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? (Kalem kalem olası zam oranları) - 1

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı, haziran ayı enflasyon verileri öncesinde gündemde yer alıyor. Her yıl toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memur ve emekliler, 6 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranlarını hesaplamaya başladı. Polis, başkomiser, öğretmen, mühendis, hemşire, uzman doktor, vaiz ve avukatların alacakları zam oranı, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonrasında netleşmeye başladı. İşte kalem kalem olası zam oranları.

EKONOMİ HABERLERİ

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması 2024: Memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? (Kalem kalem olası zam oranları) - 2

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ORANI BELLİ OLUYOR

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.

Milyonlarca memur ve emekli şimdi gözünü Haziran ayı enflasyonuna çevirdi.

Enflasyon yılın ilk 5 ayında yüzde 22,72 olarak gerçekleşti..

Gelecek olan Haziran verisine göre, alınacak zam oranı da netleşecek..

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması 2024: Memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? (Kalem kalem olası zam oranları) - 3

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Piyasada aylık enflasyon için tahminler yüzde 2 ila 3 arasında değişiyor..

Reuters'ın anketinde, Haziran için aylık yüzde 2,22, Anadolu Ajansı'nın anketinde yüzde 2,28 bekleniyor..

Piyasa Katılımcıları Anketi ise yüzde 2,52'ye işaret ediyor.

Aylık enflasyon yüzde 2 olarak gerçekleşirse, SGK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon toplamı kadar yani yüzde 24,72 zam alacak.

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması 2024: Memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? (Kalem kalem olası zam oranları) - 4

KÖK MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Kök aylığı 10 bin liranın altında olan emekliler içinse farklı bir durum söz konusu olacak.

Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emeklilerin maaşı bu rakama tamamlanıyor.

Enflasyon farkı zammı ise kök maaşa uygulanıyor.

Bu durumda zamlı maaşı 10 bin liranın altında kalan emekliler yine 10 bin lira almaya devam edecek.

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması 2024: Memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? (Kalem kalem olası zam oranları) - 5

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden doğan farkı alacaklar.

Bu durumda, memur ve memur emeklilerine yüzde 8,85 enflasyon farkı hakkı doğacak.

Bunun üzerine eklenen yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla toplam oran yüzde 19,74'ü bulacak.

Aylık enflasyon yüzde 2,5 olursa, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 25,22 artacak.

Memur ve memur emeklileri yüzde 9,38 enflasyon farkı alacak.

Maaşları yüzde 20,32 artacak.

Aylık enflasyonun yüzde 3 olması durumunda,, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25,72'ye yükselecek.

Memur ve memur emeklilerine yüzde 9,92 enflasyon farkı ödenecek.

Bu senaryoda maaşlarındaki zam oranı yüzde 20,92'ye çıkacak.

İşte kalem kalem olası zam oranları;

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması 2024: Memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? (Kalem kalem olası zam oranları) - 6

ÜNİVERSİTE MEZUNU MEMUR

Derece: 9/1
Unvan: Memur (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 34.235 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 41.202 TL

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması 2024: Memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? (Kalem kalem olası zam oranları) - 7

ŞUBE MÜDÜRÜ

Derece: 1/4
Unvan: Şube müdürü (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 49.467 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 59.533 TL

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması 2024: Memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? (Kalem kalem olası zam oranları) - 8

ÖĞRETMEN

Derece: 1/4
Unvan: Uzman öğretmen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.085 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 53.056 TL

Derece: 1/4
Unvan: Öğretmen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 39.781 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 47876 TL

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması 2024: Memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? (Kalem kalem olası zam oranları) - 9

POLİS VE BAŞKOMİSER

Derece: 3/1
Unvan: Başkomiser
2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.920 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 58.875 TL

Derece: 8/1
Unvan: Polis memuru
2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.292 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 53.305 TL

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması 2024: Memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? (Kalem kalem olası zam oranları) - 10

DOKTOR VE HEMŞİRE

Derece: 1/4
Unvan: Uzman doktor
2024 Ocak-Haziran maaşı: 82.026 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 98.718 TL

Derece: 5/1
Unvan: Hemşire (üniversite mezunu)
2024 Ocak-Haziran maaşı: 40.179 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 48.355 TL

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması 2024: Memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? (Kalem kalem olası zam oranları) - 11

MÜHENDİS

Derece: 1/4
Unvan: Mühendis
2024 Ocak-Haziran maaşı: 50.869 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 61.221 TL

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması 2024: Memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? (Kalem kalem olası zam oranları) - 12

TEKNİSYEN

Derece: 11/1
Unvan: Teknisyen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 35.490 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 42.712 TL

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması 2024: Memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? (Kalem kalem olası zam oranları) - 13

PROFESÖR

Derece: 1/4
Unvan: Profesör
2024 Ocak-Haziran maaşı: 72.422 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 87.160 TL

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması 2024: Memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? (Kalem kalem olası zam oranları) - 14

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Derece: 7/1
Unvan: Araştırma görevlisi
2024 Ocak-Haziran maaşı: 48.003 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.772 TL

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması 2024: Memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? (Kalem kalem olası zam oranları) - 15

VAİZ

Derece: 1/4
Unvan: Vaiz
2024 Ocak-Haziran maaşı: 41.582 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 50.044 TL

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı hesaplaması 2024: Memur, polis, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar olacak? (Kalem kalem olası zam oranları) - 16

AVUKAT

Derece: 1/4
Unvan: Avukat
2024 Ocak-Haziran maaşı: 47823 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 57.555 TL

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