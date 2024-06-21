Memur ve emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı? (2024 memur ve emekli zammı)
Memur ve emekli maaşı temmuz zammının ne kadar olacağı, milyonlarca çalışan memur ve emekliler tarafından sorgulanmaya başladı. Haziran enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkına bağlı olarak temmuz zammı alacak olan memur ve emekliler zam senaryolarını merak ediyor. Emekliler, 5 aylık enflasyona göre yüzde 22,72'lik zammı şimdiden hak etmiş oldu. Peki, 2024 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı?
Temmuz ayı memur ve emekli zammı için bekleyiş sürüyor. Her yıl 2 kez toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alan memur ve emekliler, 6 aylık enflasyon farkına göre temmuz ayında ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Peki, 2024 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı?