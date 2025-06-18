Memur ve emekli maaşı temmuz zammında son durum 2025: Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Gözler haziran enflasyonunda

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3 olarak açıklanmıştı. Mayıs ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.



Buna göre; Aylık enflasyon ocak ayı için yüzde 5,03, şubat ayı için 2,27, mart ayı için 2,46, nisan ayı için 3,00 ve mayıs ayı için de yüzde 1,53 olarak açıklandı.



Böylelikle 5 aylık enflasyon rakamlarının toplamı yüzde 14,29 oldu.