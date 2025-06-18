Memur ve emekli maaşı temmuz zammında son durum 2025: Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Gözler haziran enflasyonunda
Memur ve emekli maaşı temmuz zammında son durum, 6 aylık enflasyon verisinin belli olmasından önce milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Emekli ve memurun beklediği tarih yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı sonrasında emekli ve memurun temmuz zammı belli oluyor. 5 aylık enflasyon farkına göre zam oranı şekillenmeye başladı. 5 aylık veriye göre enflasyon farkı toplamda yüzde 14,29 olmuştu. Peki, memur ve emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olur, 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olur?
2025 temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam olacağıyla ilgili ihtimaller hesaplanmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verisi yüzde 1,53 artış göstermişti. Haziran ayında açıklanacak veri öncesinde ise ekonomistlerin beklentileri belli olmaya başladı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşları için net hesaplama yapılabilecek. Peki, enflasyon beklentisine göre memur ve emekli maaşları temmuzda ne kadar olacak?