Memur ve emekli maaşı temmuz zammında son durum: 2025 SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, yüzde kaç zamlanacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli maaşları, her yılın ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre güncelleniyor. Eğer toplu sözleşmede belirlenen zam oranı, 6 aylık enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark “enflasyon farkı” olarak maaşlara yansıtılıyor.



Bu nedenle Haziran ayı enflasyonu, memur ve SSK-Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışta belirleyici rol oynuyor.



TCMB tarafından gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi.



Bu beklentiye göre Haziran ayı enflasyonu %1,61 civarında açıklanabilir. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamı %16.95 olacak.