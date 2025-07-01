Memur ve emekli maaşı temmuz zammında son durum: 2025 SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, yüzde kaç zamlanacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında
Memur ve emekli maaşında son durum ve maaş hesaplamaları, milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler memur ve emekli maaşı zamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri öncesinde, memur ve emekliler 6 aylık enflasyon farkı beklentisine göre maaş hesaplaması yapmaya başladı. Memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı, haziran ayı TÜFE verisiyle belli olacak. 5 aylık enflasyon toplamı yaklaşık %15,09 olarak açıklanmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise 6 aylık enflasyon farkı beklentisi belli oldu. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte enflasyon farkı beklentisine göre memur ve en düşük emekli maaşı zam oranları.
6 aylık enflasyon farkının ne kadar olacağı, çalışan memur, SGK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte, 2025 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk 6 aylık zam oranı belli olacak. Böylelik en düşük memur ve emekli maaşı zamları da belirlenecek. Emekli maaşları 6 aylık enflasyon toplamına göre zam alırken, memur maaşlarına ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 zam ilave edilecek. İşte 6 aylık enflasyon beklentisine göre memur, emekli ve en düşük emekli maaşı zam oranları.