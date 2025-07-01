Memur ve emekli maaşı temmuz zammında son durum: 2025 SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, yüzde kaç zamlanacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında

Memur ve emekli maaşında son durum ve maaş hesaplamaları, milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler memur ve emekli maaşı zamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri öncesinde, memur ve emekliler 6 aylık enflasyon farkı beklentisine göre maaş hesaplaması yapmaya başladı. Memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı, haziran ayı TÜFE verisiyle belli olacak. 5 aylık enflasyon toplamı yaklaşık %15,09 olarak açıklanmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise 6 aylık enflasyon farkı beklentisi belli oldu. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte enflasyon farkı beklentisine göre memur ve en düşük emekli maaşı zam oranları.

Memur ve emekli maaşı temmuz zammında son durum: 2025 SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, yüzde kaç zamlanacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında - 1

6 aylık enflasyon farkının ne kadar olacağı, çalışan memur, SGK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte, 2025 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk 6 aylık zam oranı belli olacak. Böylelik en düşük memur ve emekli maaşı zamları da belirlenecek. Emekli maaşları 6 aylık enflasyon toplamına göre zam alırken, memur maaşlarına ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 zam ilave edilecek. İşte 6 aylık enflasyon beklentisine göre memur, emekli ve en düşük emekli maaşı zam oranları.

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Memur ve emekli maaşı temmuz zammında son durum: 2025 SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, yüzde kaç zamlanacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında - 2

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılının ilk beş ayında Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) artış şöyle gerçekleşti:

Ocak: %5,03

Şubat: %2,27

Mart: %2,46

Nisan: %3,00

Mayıs: %1,53

Bu verilere göre ilk 5 aylık enflasyon toplamı yaklaşık %15,09 oldu. Haziran ayı verisiyle birlikte bu oran daha da artacak ve memur ile emeklilerin zam oranı kesinleşecek.

Memur ve emekli maaşı temmuz zammında son durum: 2025 SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, yüzde kaç zamlanacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında - 3

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli maaşları, her yılın ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre güncelleniyor. Eğer toplu sözleşmede belirlenen zam oranı, 6 aylık enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark “enflasyon farkı” olarak maaşlara yansıtılıyor.

Bu nedenle Haziran ayı enflasyonu, memur ve SSK-Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışta belirleyici rol oynuyor.

TCMB tarafından gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi.

Bu beklentiye göre Haziran ayı enflasyonu %1,61 civarında açıklanabilir. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamı %16.95 olacak.

Memur ve emekli maaşı temmuz zammında son durum: 2025 SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, yüzde kaç zamlanacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında - 4

BEKLENTİYE GÖRE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşı zammında 6 aylık enflasyon farkı toplamı belirleyici oluyor.

Buna göre; 6 aylık enflasyon toplamı eğer %16.95 olarak gelirse, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına %16.95 oranında zam yapılacak.

Memur ve emekli maaşı temmuz zammında son durum: 2025 SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, yüzde kaç zamlanacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında - 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı en son gelen zamla birlikte 14 bin 469 liraya yükselmişti.

Haziran enflasyonu eğer beklentiye göre açıklanırsa en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liradan, 16 bin 921 liraya yükselebilir.

En düşük emekli maaşının artması için kanunun hazırlanıp Meclis komisyonundan geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Memur ve emekli maaşı temmuz zammında son durum: 2025 SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, yüzde kaç zamlanacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında - 6

MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLUR?

Memur maaşı zammında ise 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşmede belirlenen %5 zam ilave edilecek.

Haziran ayı enflasyonunun %1,61 olarak açıklanması halinde oluşacak enflasyon farkı %10.33 olacak.

%10.33 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen %5 ilave edilmesi halinde memur maaşlarına toplam %15.85 kümülatif zam meydana gelecek.

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