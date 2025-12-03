Memur ve emekli maaşı zammı hesaplaması 2026: 5 aylık enflasyon farkına göre memur, SGK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları ne kadar olacak?

5 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, memur, memur emeklisi ve Bağ-Kur emeklileri tarafından araştırılmaya başladı. Ekim ayında aylık enflasyon 2,55 olarak açıklanmıştı. Memur ve emeklilerin maaş zammına yansıyacak 5 aylık enflasyon farkı, kasım ayı verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte netleşti. Bu oran, 2026 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış için temel hesaplamalar arasında yer alıyor. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte 2026 memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı ve memur ve emekli maaşı zam oranları.