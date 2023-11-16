Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zammında son durum

Memur ve emekli maaşı zammının ne kadar olacağı, 4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte sorgulanıyor. Her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen, en düşük memur ve emekli maaşı zamlarının 2024 ocak ayında ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zammında son durum ne?

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zammında son durum - 1

2024 ocak ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon farkına göre, memur ve emekli maaşı zamları belli olacak. Toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla maaşları belirlenecek olan memur ve emekliler, hükümet tarafından belirlenecek olan en düşük memur ve emekli maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı ne kadar?

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Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zammında son durum - 2

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu.

Ekim ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda yüzde 61,36 oldu. Bu verilere göre temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 29,41 olarak gerçekleşti.

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zammında son durum - 3

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu oran memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.

Ekim sonu itibarıyla bu rakam yüzde 22'yi aşmış durumda. Net rakam kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zammında son durum - 4

BAKAN IŞIKHAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin şunları söyledi;

"Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır."

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zammında son durum - 5

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında dört aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 29,41'lik zam imkanı doğdu. Yılın kalan iki ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zammında son durum - 6

REFAH PAYI DA EKLENEBİLİR

3 Ocak 2024'te açıklanacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek.

Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü. Enflasyon oranı ekim sonu itibarıyla yüzde 61,36 oldu.

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