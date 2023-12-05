Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zammında son durum
Memur ve emekli maaşı zammının ne kadar olacağı, 5 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen, en düşük memur ve emekli maaşı zamlarının 2024 ocak ayında ne kadar olacağı şimdiden araştırılmaya başladı. Peki, 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zammında son durum ne?
2024 memur ve emekli zammının açıklanmasına 1 aylık bir süre kalmasıyla birlikte, 5 aylık enflasyon farkına göre maaş zamlarındaki son durum merak ediliyor. Ocak ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon farkına göre, memur ve emekli maaşı zamları belli olacak. Toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla maaşları belirlenecek olan memur ve emekliler, hükümet tarafından belirlenecek olan en düşük memur ve emekli maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?