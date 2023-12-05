Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zammında son durum

Memur ve emekli maaşı zammının ne kadar olacağı, 5 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen, en düşük memur ve emekli maaşı zamlarının 2024 ocak ayında ne kadar olacağı şimdiden araştırılmaya başladı. Peki, 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zammında son durum ne?

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zammında son durum - 1

2024 memur ve emekli zammının açıklanmasına 1 aylık bir süre kalmasıyla birlikte, 5 aylık enflasyon farkına göre maaş zamlarındaki son durum merak ediliyor. Ocak ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon farkına göre, memur ve emekli maaşı zamları belli olacak. Toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla maaşları belirlenecek olan memur ve emekliler, hükümet tarafından belirlenecek olan en düşük memur ve emekli maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zammında son durum - 2

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı da belli oldu.

Enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

Bu verilere göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti.

Bu sonuçla beraber, emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 33.65 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zammında son durum - 3

MEMUR VE EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu oran memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.

Kasım sonu itibarıyla bu rakam yüzde 26'yı aşmış durumda. Net rakam aralık ayına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zammında son durum - 4

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında beş aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 33,65'lik zam imkanı doğdu. Yılın son ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zammında son durum - 5

REFAH PAYI DA EKLENEBİLİR

3 Ocak 2024'te açıklanaacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek.

Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü. Enflasyon oranı kasım sonu itibarıyla yüzde 61,98 oldu.

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