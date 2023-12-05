Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zammında son durum

2024 memur ve emekli zammının açıklanmasına 1 aylık bir süre kalmasıyla birlikte, 5 aylık enflasyon farkına göre maaş zamlarındaki son durum merak ediliyor. Ocak ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon farkına göre, memur ve emekli maaşı zamları belli olacak. Toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla maaşları belirlenecek olan memur ve emekliler, hükümet tarafından belirlenecek olan en düşük memur ve emekli maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?