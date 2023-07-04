Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı bekleniyor (2023 maaş zammı düzenlemesi)

Memur ve emekli maaşı zammı için milyonlarca vatandaşın gözü gelecek zam açıklamasına çevrildi. Dün akşam yapılan Kabine toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli zammı için tarih verdi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da memur ve emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili son durumu açıkladı. Peki, 2023 memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı bekleniyor (2023 maaş zammı düzenlemesi) - 1

Memur ve emekli maaşı zammı için 6 aylık enflasyon farkının belli olması beklenirken, vatandaşlar yapılacak olan zammı ve ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli zamlarının enflasyonun açıklanmasıyla belirleneceğini belirtti. İşte ayrıntılar.

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Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı bekleniyor (2023 maaş zammı düzenlemesi) - 2

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz akşam yapılan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli zammına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu ve zamların açıklanacağı tarihi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Memur maaşlarına yapılacak zam sürecini yürütüyoruz. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Buna göre; Memur ve emekli maaş zammı, 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte belirlenecek.

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı bekleniyor (2023 maaş zammı düzenlemesi) - 3

MAAŞ ZAMMI DÜZENLEMESİNDE SON DURUM

Bakan Işıkhan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeye yönelik soru üzerine, düzenleme üzerinde çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya karşılık ise Işıkhan, "Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli." ifadesini kullandı.

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı bekleniyor (2023 maaş zammı düzenlemesi) - 4

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 20 civarında beklenen enflasyon farkına asgari ücrette olduğu gibi refah payı eklenirken, SSK, Bağ-Kur emeklisine yaklaşık yüzde 30-35 zam bekleniyor.

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına refah payı eklenmesi ve kademeli zamma ilişkin teklif de hızlı bir şekilde yasalaşacak.

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı bekleniyor (2023 maaş zammı düzenlemesi) - 5

SEYYANEN ARTIŞ

Maaş zammında diğer seçenek de oransal olarak yükseltmek yerine seyyanen artış olup, en düşük memur maaşına 10 bin lira seviyesinde seyyanen artış yapıldığında aile yardımı dahil en düşük maaş 22 bin liraya çıkarılacak.

Memurlarda yukarıya doğru yapılacak artış da farklılaşacak. En düşük maaşın üzerinde ücreti olanlarda kademeli bir artış söz konusu olacak.

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı bekleniyor (2023 maaş zammı düzenlemesi) - 6

6 AYLIK ENFLASYON FARKI YARIN AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farkı yarın açıklanacak.

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