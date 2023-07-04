Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı bekleniyor (2023 maaş zammı düzenlemesi)
Memur ve emekli maaşı zammı için milyonlarca vatandaşın gözü gelecek zam açıklamasına çevrildi. Dün akşam yapılan Kabine toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli zammı için tarih verdi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da memur ve emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili son durumu açıkladı. Peki, 2023 memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?
Memur ve emekli maaşı zammı için 6 aylık enflasyon farkının belli olması beklenirken, vatandaşlar yapılacak olan zammı ve ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli zamlarının enflasyonun açıklanmasıyla belirleneceğini belirtti. İşte ayrıntılar.