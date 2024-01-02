Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu? (2024 memur zammı düzenlemesi)
Memur ve emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca memur ve emeklisinin zam oranını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkı, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. 6 aylık enflasyon farkına göre ise en düşük memur ve emekli maaşı zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?
2024 memur ve emekli zammının ne kadar olacağı, ocak ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı öncesinde sorgulanıyor. Milyonlarca memur ve emekli, maaşlarına yüzde kaç oranında zam yapılacağını araştırmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak. İşte ayrıntılar.