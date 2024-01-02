Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu? (2024 memur zammı düzenlemesi)

MASADAKİ FORMÜLLER

Alınan bilgiye göre Meclis düşük gelir grubunun refahını artırmaya yönelik düzenlemeler için harekete geçti. Bu çerçevede ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 2 düzenlemenin masada olduğu belirtildi.



Refah payı ve seyyanen zam düzenlemesinin de yapılabileceği ifade edildi.



Öte yandan SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ayrımı olmadan bütün kesimlere aynı oranda zam yapılabileceği de konuşulanlar arasında yer alıyor. Geçen yıl benzer bir formülle tüm kesimlere yüzde 30 zam yapılmıştı. En düşük maaşta eşitleme yapılmış ve refah payı uygulanmıştı.



Bu yıl da benzer bir uygulamanın hayata geçmesi halinde emeklilere yüzde 50'lik artış yapılabilir ve en düşük emekli maaşı 11 bin 250 TL'ye çıkabilir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 38 olan enflasyon farkına yüzde 12 oranında refah payı verilecek.