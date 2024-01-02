Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu? (2024 memur zammı düzenlemesi)

Memur ve emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca memur ve emeklisinin zam oranını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkı, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. 6 aylık enflasyon farkına göre ise en düşük memur ve emekli maaşı zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu? (2024 memur zammı düzenlemesi) - 1

2024 memur ve emekli zammının ne kadar olacağı, ocak ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı öncesinde sorgulanıyor. Milyonlarca memur ve emekli, maaşlarına yüzde kaç oranında zam yapılacağını araştırmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak. İşte ayrıntılar.

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Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu? (2024 memur zammı düzenlemesi) - 2

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı için gözler enflasyon verilerine çevrildi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek.

Buna göre; Memur ve emekli zammı için kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu? (2024 memur zammı düzenlemesi) - 3

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BEKLENİYOR

Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı belli olmuştu.

Enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti.

Bu sonuçla beraber, emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 33.65 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklinin alacağı 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu? (2024 memur zammı düzenlemesi) - 4

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca memur ve emeklilik gözü yarına çevrildi. Enflasyon rakamları ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da açıklanacak.

Aralık ayında enflasyonun aylık yüzde 3,19, yıllık ise yüzde 65,19 olarak açıklanması bekleniyor. TÜFE'nin aylık yüzde 3 civarında gelmesi halinde emeklilere yaklaşık yüzde 38 zam yapılacak. Bu rakamın uygulanması halinde en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin 350 TL'ye yükselecek.

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu? (2024 memur zammı düzenlemesi) - 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7 bin 500 liralık en düşük emekli maaşı için özel bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Yılmaz, Orta Vadeli Program'da (OVP) tahmin edilen yüzde 65 enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde memur zammının yüzde 50'ye yakın seviyede oluşacağını dile getirdi.

Aralık enflasyon oranı ocak ayında belli olduktan sonra zam oranının da netleşeceğini dile getiren Yılmaz, "Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı 15 puanlık artışla yüzde 50'ye yakın çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak. Ancak bu grubun aylıkları yılın ikinci yarısında görece daha yüksek artacak." dedi.

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı belli oldu mu? (2024 memur zammı düzenlemesi) - 6

MASADAKİ FORMÜLLER

Alınan bilgiye göre Meclis düşük gelir grubunun refahını artırmaya yönelik düzenlemeler için harekete geçti. Bu çerçevede ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 2 düzenlemenin masada olduğu belirtildi.

Refah payı ve seyyanen zam düzenlemesinin de yapılabileceği ifade edildi.

Öte yandan SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ayrımı olmadan bütün kesimlere aynı oranda zam yapılabileceği de konuşulanlar arasında yer alıyor. Geçen yıl benzer bir formülle tüm kesimlere yüzde 30 zam yapılmıştı. En düşük maaşta eşitleme yapılmış ve refah payı uygulanmıştı.

Bu yıl da benzer bir uygulamanın hayata geçmesi halinde emeklilere yüzde 50'lik artış yapılabilir ve en düşük emekli maaşı 11 bin 250 TL'ye çıkabilir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 38 olan enflasyon farkına yüzde 12 oranında refah payı verilecek.

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