Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli zammında

Memur ve emekli maaşı zammı için gözler Ocak ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Milyonlarca memur ve emeklisinin maaş zam farkları, TÜİK tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileriyle belli olacak. 5 aylık enflasyon farkına göre, memurların alacağı zam oranı şu anda yüzde 45. Peki, memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli zammında - 1

6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan memur ve emekli maaşı zam oranları için geri sayım başladı. Ocak ayında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklisine yapılacak zam oranıda belli olacak. Peki, memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli zammında - 2

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLACAK

Milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı için gözler enflasyon verilerine çevrildi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek.

Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.

Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon oranı yüzde 33,66 olarak gerçekleşti. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de memurlar için ocak ayında öngörülen artış yüzde 15 olarak belirlenmişti. Kasım ayı itibarıyla enflasyon farkıyla birlikte maaş artışının yüzde 45 olması netleşti. Buna aralık ayı enflasyonu ilave edilecek.

Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli zammında - 3

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı da belli oldu.

Enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

Bu verilere göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti.

Bu sonuçla beraber, emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 33.65 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli zammında - 4

"MEMURA YÜZDE 50, EMEKLİYE YÜZDE 45 ZAM OLACAKTIR"

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV yayınında memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Cem Kılıç, memur ve emekliler için yeni yılda ne kadar zam beklediğine ilişkin olarak şöyle konuştu: "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak artış, son ayı da aldığımızda yüzde 37-38'lere yaklaşır. Fakat refah payı olacak. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme ve enflasyon farkı veriliyor.

5 aylık memur zammı şu anda yüzde 45. Önümüzdeki ayla birlikte memur ve memur emeklisi aylıkları yüzde 49,5-50 oranında artacaktır. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 40-45 aralığında olacağını düşünüyorum. Belki ikisi eşitlenebilir."

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli zammında - 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşına ilişkin öngörüsünü açıklayan Kılıç şunları söyledi: "Kök aylık 5 bin 350 lira ama taban aylık 7 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücrete eşitlenmesini zannetmiyorum. Ocak ayında bir zam yapılacak. Yüzde 50 desek 7 bin 500 lira altındakiler için ne olacak? 7 bin 500 altını koruma için taban aylık uygulamasının gözden geçirileceğini 10 yada 11 bin liraya çıkarılacağını düşünüyorum. Bunun asgari ücretle eşitleneceğini düşünmüyorum."

En düşük emekli maaşı nisan ayında 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı.

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli zammında - 6

REFAH PAYI DA EKLENEBİLİR

3 Ocak 2024'te açıklanaacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek.

Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü. Enflasyon oranı kasım sonu itibarıyla yüzde 61,98 oldu.

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