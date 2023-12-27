Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli zammında
Memur ve emekli maaşı zammı için gözler Ocak ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Milyonlarca memur ve emeklisinin maaş zam farkları, TÜİK tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileriyle belli olacak. 5 aylık enflasyon farkına göre, memurların alacağı zam oranı şu anda yüzde 45. Peki, memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?
6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan memur ve emekli maaşı zam oranları için geri sayım başladı. Ocak ayında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklisine yapılacak zam oranıda belli olacak. Peki, memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?