Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli zammında

"MEMURA YÜZDE 50, EMEKLİYE YÜZDE 45 ZAM OLACAKTIR"

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV yayınında memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama yaptı.



Cem Kılıç, memur ve emekliler için yeni yılda ne kadar zam beklediğine ilişkin olarak şöyle konuştu: "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak artış, son ayı da aldığımızda yüzde 37-38'lere yaklaşır. Fakat refah payı olacak. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme ve enflasyon farkı veriliyor.



5 aylık memur zammı şu anda yüzde 45. Önümüzdeki ayla birlikte memur ve memur emeklisi aylıkları yüzde 49,5-50 oranında artacaktır. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 40-45 aralığında olacağını düşünüyorum. Belki ikisi eşitlenebilir."