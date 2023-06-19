Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında

Memur ve emekli maaşı zammı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Temmuz ayında TÜİK tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verilerinin ardından, memur ve emekli maaşı zamları netleşecek. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen maaş zamları öncesinde, hükümet tarafından yapılan zam açıklamaları merak ediliyor. Peki, 2023 memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında - 1

6 aylık enflasyon farkının açıklanmasını bekleyen memur ve memur emeklisi vatandaşlar, maaşlarına yapılacak zamlar öncesinde gündemi yakından takip etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesine yükseltileceği belirtilmişti. Peki, 2023 memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

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Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında - 2

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda çalışmanın TBMM'de devam edeceğini işaret etti ve şunları söyledi;

"Meclisimiz bayramdan sonra çalışma kararı aldı. İlk 6 ayın enflasyonunu da temmuz ayında görmüş olacağız. Bütün bunlar çerçevesinde bir değerlendirme yapılacak. Gerek asgari ücret gerek 22 bin lira en az memur maaşı meselesi, bizim seçim beyannamemizde ortaya koyduğumuz taahhütler. Biz, her zaman ne dediysek onu yapma gayreti içinde olan bir parti olduk. Dolayısıyla hiç geciktirmeden bu taahhütlerimizi temmuz ayı içeresinde gerçekleştirme yönünde bir gayret içindeyiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla, ilgili taraflarla birlikte çalışmalarını yapıyorlar. Meclisimiz son sözü söyleyecek. Burada da Meclisimizin iradesine saygı göstermek durumundayız."

Yılmaz, TBMM tatile girmeden bu düzenlemenin öncelikli bir şekilde ele alınacağını dile getirdi.

Buna göre; Memur ve emekli maaşı zamlarının temmuz ayında açıklanması bekleniyor.

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında - 3

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu.

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Böylece memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek.

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında - 4

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. 5 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,13'lük enflasyon farkı imkanı doğdu.

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında - 5

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşıyla ilgili yaptığı son açıklamada şunları söylemişti;

"En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz."

Buna göre; Temmuz ayında en düşük memur maaşları 22 bin lira olacak.

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında - 6

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,26 oldu.

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