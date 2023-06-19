Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda çalışmanın TBMM'de devam edeceğini işaret etti ve şunları söyledi;



"Meclisimiz bayramdan sonra çalışma kararı aldı. İlk 6 ayın enflasyonunu da temmuz ayında görmüş olacağız. Bütün bunlar çerçevesinde bir değerlendirme yapılacak. Gerek asgari ücret gerek 22 bin lira en az memur maaşı meselesi, bizim seçim beyannamemizde ortaya koyduğumuz taahhütler. Biz, her zaman ne dediysek onu yapma gayreti içinde olan bir parti olduk. Dolayısıyla hiç geciktirmeden bu taahhütlerimizi temmuz ayı içeresinde gerçekleştirme yönünde bir gayret içindeyiz.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla, ilgili taraflarla birlikte çalışmalarını yapıyorlar. Meclisimiz son sözü söyleyecek. Burada da Meclisimizin iradesine saygı göstermek durumundayız."



Yılmaz, TBMM tatile girmeden bu düzenlemenin öncelikli bir şekilde ele alınacağını dile getirdi.



Buna göre; Memur ve emekli maaşı zamlarının temmuz ayında açıklanması bekleniyor.