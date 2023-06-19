Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında
Memur ve emekli maaşı zammı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Temmuz ayında TÜİK tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verilerinin ardından, memur ve emekli maaşı zamları netleşecek. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen maaş zamları öncesinde, hükümet tarafından yapılan zam açıklamaları merak ediliyor. Peki, 2023 memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?
6 aylık enflasyon farkının açıklanmasını bekleyen memur ve memur emeklisi vatandaşlar, maaşlarına yapılacak zamlar öncesinde gündemi yakından takip etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesine yükseltileceği belirtilmişti. Peki, 2023 memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?