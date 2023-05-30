Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman ve ne kadar olacak? Enflasyon farkı ne kadar?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekildeydi;



"En düşük emekli maaşının üzerinde ücret alan emeklilerin durumunu iyileştirecek çalışma yapıyoruz. Yeni Meclis'in açılmasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da inşallah sevindireceğiz. En düşük kamu işçisi ücretini yaklaşık 12 bin liradan yaklaşık 21 bin liranın üzerine çıkardık.



Önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını reel olarak yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkarmıştık. Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz, en düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz.



En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Birinci dereceye giren ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız. Memur maaşlarındaki artış otomatik olarak emekliliklere de yansıyacak. Bakanımıza yasal tarih olan temmuza kadar bu çalışmanın tamamlanması talimatı verdim."