Memur ve emekli maaşı zammının ne zaman açıklanacağı, 2023 seçimlerinin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim öncesi yapılan açıklamada, "Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz" diyerek zammın yapılacağı ay işaret edilmişti. Peki, memur ve emekli maaşı zammı ne zaman ve ne kadar olacak? Enflasyon farkı ne kadar?
Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak.
Buna göre; Temmuz ayında memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek.
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.
Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. 4 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,21'lik enflasyon farkı imkanı doğdu.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. 4 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,21 oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekildeydi;
"En düşük emekli maaşının üzerinde ücret alan emeklilerin durumunu iyileştirecek çalışma yapıyoruz. Yeni Meclis'in açılmasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da inşallah sevindireceğiz. En düşük kamu işçisi ücretini yaklaşık 12 bin liradan yaklaşık 21 bin liranın üzerine çıkardık.
Önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını reel olarak yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkarmıştık. Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz, en düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz.
En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Birinci dereceye giren ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız. Memur maaşlarındaki artış otomatik olarak emekliliklere de yansıyacak. Bakanımıza yasal tarih olan temmuza kadar bu çalışmanın tamamlanması talimatı verdim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAK-İŞ Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamayla birlikte memur maaşı zammıyla ilgili müjdeli haberi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla birlikte, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğini belirterek, en düşük memur maaşlarının temmuz ayından itibaren 22 bin lirayı bulacağını açıkladı.
Buna göre; Temmuz ayında hesaplanacak olan 6 aylık enflasyon oranı sonrasında, yapılacak çalışma kapsamında en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselecek.
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar temmuz ayında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Ocak ayı için yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.