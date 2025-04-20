Memur ve emekli maaşı zammı temmuz 2025 hesaplaması: 4 aylık enflasyon farkı beklentisine göre memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

3 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI

Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyonun açıklanmasıyla 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK, Bağ-Kur emeklileri geride kalan üç ayda yüzde 10.06 enflasyon farkını şimdiden hak etti.



Temmuz ayında yapılacak artış birikimli olarak hesaplanacak. En düşük emekli maaşı şu an 14 bin 469 TL olarak hesaplara yatırılıyor.



3 aylık veriye göre mevcut maaşı 14 bin 649 olan emeklilere enflasyon oranında zam yapılması durumunda maaşı 15 bin 925 liraya yükselecek.



Emekli aylığı 15 bin lira olan emekli yüzde 10,6 zam durumunda ise 16 bin 509 lira olacak.



Emekli maaşı 16 bin lira olan emeklinin aylığı 3 aylık enflasyona göre 17,610 lira olurken ortalama 17 bin lira alan emeklinin maaşı ise 18.710 liraya yükselecek.



Yukarıda yapılan hesaplamalar 3 aylık enflasyon dikkate alınarak yapılmıştır. Kesin zam oranları nisan, mayıs ve haziran ayının enflasyonuna göre belirlenecek.